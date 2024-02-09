Shot: Киркорова вернут на телеэкраны после скандальной вечеринки

Российский артист Филипп Киркоров вернется на телеэкраны после скандала с «голой вечеринкой», организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Он снова примерит роль председателя жюри в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ.
«Авторы шоу решили не отказываться от Киркорова, который и в пятом сезоне останется в жюри», — сообщил telegram-канал Shot. Там рассказали, что на съемках артист не стеснялся шутить про «голую вечеринку» и признался, что прошлый год получился у него неудачным. Кроме того, Киркоров решил сменить стиль: на съемки он пришел в костюме с галстуком и заявил, что все стразы остались в прошлом.
В московском клубе «Мутабор» 21 декабря 2023 года Ивлеева организовала «голую вечеринку». Вскоре на блогера и остальных участников мероприятия некоторые активисты обрушились с критикой. После визита на вечеринку Киркоров публично извинялся перед россиянами. Также он лишился концертных контрактов в России.
Киркоров покинул страну на фоне громкого скандала из-за участия в «голой вечеринке». В начале февраля он вернулся в Россию. Первым делом он посетил друзей и одарил их подарками, передает «
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