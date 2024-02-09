Shot: Киркорова вернут на телеэкраны после скандальной вечеринки

09 февраля 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Филипп Киркоров возвращается на российские телеэкраны после «голой вечеринки» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Российский артист Филипп Киркоров вернется на телеэкраны после скандала с «голой вечеринкой», организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Он снова примерит роль председателя жюри в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ. «Авторы шоу решили не отказываться от Киркорова, который и в пятом сезоне останется в жюри», — сообщил telegram-канал Shot. Там рассказали, что на съемках артист не стеснялся шутить про «голую вечеринку» и признался, что прошлый год получился у него неудачным. Кроме того, Киркоров решил сменить стиль: на съемки он пришел в костюме с галстуком и заявил, что все стразы остались в прошлом. В московском клубе «Мутабор» 21 декабря 2023 года Ивлеева организовала «голую вечеринку». Вскоре на блогера и остальных участников мероприятия некоторые активисты обрушились с критикой. После визита на вечеринку Киркоров публично извинялся перед россиянами. Также он лишился концертных контрактов в России. Киркоров покинул страну на фоне громкого скандала из-за участия в «голой вечеринке». В начале февраля он вернулся в Россию. Первым делом он посетил друзей и одарил их подарками, передает « Дни.ру ».

Российский артист Филипп Киркоров вернется на телеэкраны после скандала с «голой вечеринкой», организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Он снова примерит роль председателя жюри в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ. «Авторы шоу решили не отказываться от Киркорова, который и в пятом сезоне останется в жюри», — сообщил telegram-канал Shot. Там рассказали, что на съемках артист не стеснялся шутить про «голую вечеринку» и признался, что прошлый год получился у него неудачным. Кроме того, Киркоров решил сменить стиль: на съемки он пришел в костюме с галстуком и заявил, что все стразы остались в прошлом. В московском клубе «Мутабор» 21 декабря 2023 года Ивлеева организовала «голую вечеринку». Вскоре на блогера и остальных участников мероприятия некоторые активисты обрушились с критикой. После визита на вечеринку Киркоров публично извинялся перед россиянами. Также он лишился концертных контрактов в России. Киркоров покинул страну на фоне громкого скандала из-за участия в «голой вечеринке». В начале февраля он вернулся в Россию. Первым делом он посетил друзей и одарил их подарками, передает «Дни.ру».