Shot: Киркорова вернут на телеэкраны после скандальной вечеринки

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Концерт в Лужниках в День народного единства. Москва, киркоров филипп
Филипп Киркоров возвращается на российские телеэкраны после «голой вечеринки» Фото:
новость из сюжета
Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Российский артист Филипп Киркоров вернется на телеэкраны после скандала с «голой вечеринкой», организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Он снова примерит роль председателя жюри в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ.

«Авторы шоу решили не отказываться от Киркорова, который и в пятом сезоне останется в жюри», — сообщил telegram-канал Shot. Там рассказали, что на съемках артист не стеснялся шутить про «голую вечеринку» и признался, что прошлый год получился у него неудачным. Кроме того, Киркоров решил сменить стиль: на съемки он пришел в костюме с галстуком и заявил, что все стразы остались в прошлом.

В московском клубе «Мутабор» 21 декабря 2023 года Ивлеева организовала «голую вечеринку». Вскоре на блогера и остальных участников мероприятия некоторые активисты обрушились с критикой. После визита на вечеринку Киркоров публично извинялся перед россиянами. Также он лишился концертных контрактов в России.

Киркоров покинул страну на фоне громкого скандала из-за участия в «голой вечеринке». В начале февраля он вернулся в Россию. Первым делом он посетил друзей и одарил их подарками, передает «Дни.ру».

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Российский артист Филипп Киркоров вернется на телеэкраны после скандала с «голой вечеринкой», организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Он снова примерит роль председателя жюри в новом сезоне шоу «Маска» на НТВ. «Авторы шоу решили не отказываться от Киркорова, который и в пятом сезоне останется в жюри», — сообщил telegram-канал Shot. Там рассказали, что на съемках артист не стеснялся шутить про «голую вечеринку» и признался, что прошлый год получился у него неудачным. Кроме того, Киркоров решил сменить стиль: на съемки он пришел в костюме с галстуком и заявил, что все стразы остались в прошлом. В московском клубе «Мутабор» 21 декабря 2023 года Ивлеева организовала «голую вечеринку». Вскоре на блогера и остальных участников мероприятия некоторые активисты обрушились с критикой. После визита на вечеринку Киркоров публично извинялся перед россиянами. Также он лишился концертных контрактов в России. Киркоров покинул страну на фоне громкого скандала из-за участия в «голой вечеринке». В начале февраля он вернулся в Россию. Первым делом он посетил друзей и одарил их подарками, передает «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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