Олег Матыцин расписался в книге почетных гостей академии «Трактор» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр спорта РФ Олег Матыцин дал высокую оценку системе подготовки спортсменов в Челябинской области. Такое мнение министр высказал 9 февраля в Челябинске после первого дня своего двухдневного визита в регион.

«Наша работа — это не только медали и результаты. Это прежде всего создание культуры здорового образа жизни. В этом отношении я увидел, что задачи, предусмотренные правительственной стратегией развития физической культуры и спорта, в Челябинской области решаются эффективно, создается самая современная инфраструктура. Здесь есть традиции занятия физкультурой и спортом и создана система для этих занятий», — подчеркнул Матыцин.

Министр в Челябинске принял участие в открытии нового спорткомплекса по тхэквондо «Коре» и академию хоккейного клуба «Трактор». Министр пообщался с родителями юных спортсменов и с самими воспитанниками спортшкол и ознакомился с условиями, которые для них созданы. Во второй день работы в регионе, 10 февраля, Матыцин примет участие в забеге «Лыжни России», который стартует на стадионе имени Елены Елесиной.

Губернатор Алексей Текслер поблагодарил Матыцина за помощь в создании спортивной инфраструктуры. Он отметил, что министру хорошо знаком Челябинск, где на базе УралГУФК он защищал докторскую диссертацию, и те изменения, которые происходят в городе, не могут его не радовать.

Министр на тренировочном катке «Трактор» поздравил хоккеистов «Белых медведей» с выходом в плей-офф чемпионата Молодежной хоккейной лиги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В хоккейной академии «Трактора» Матыцин взял в руки клюшку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Олег Матыцин принял участие в открытии споркомплекса тхэквондо Фото: Вадим Ахметов © URA.RU