Министр спорта РФ Матыцин оценил Челябинскую область. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировочный каток Трактор. Челябинск
Олег Матыцин расписался в книге почетных гостей академии «Трактор» Фото:

Министр спорта РФ Олег Матыцин дал высокую оценку системе подготовки спортсменов в Челябинской области. Такое мнение министр высказал 9 февраля в Челябинске после первого дня своего двухдневного визита в регион.

«Наша работа — это не только медали и результаты. Это прежде всего создание культуры здорового образа жизни. В этом отношении я увидел, что задачи, предусмотренные правительственной стратегией развития физической культуры и спорта, в Челябинской области решаются эффективно, создается самая современная инфраструктура. Здесь есть традиции занятия физкультурой и спортом и создана система для этих занятий», — подчеркнул Матыцин.

Министр в Челябинске принял участие в открытии нового спорткомплекса по тхэквондо «Коре» и академию хоккейного клуба «Трактор». Министр пообщался с родителями юных спортсменов и с самими воспитанниками спортшкол и ознакомился с условиями, которые для них созданы. Во второй день работы в регионе, 10 февраля, Матыцин примет участие в забеге «Лыжни России», который стартует на стадионе имени Елены Елесиной.

Губернатор Алексей Текслер поблагодарил Матыцина за помощь в создании спортивной инфраструктуры. Он отметил, что министру хорошо знаком Челябинск, где на базе УралГУФК он защищал докторскую диссертацию, и те изменения, которые происходят в городе, не могут его не радовать.

Тренировочный каток Трактор. Челябинск
Министр на тренировочном катке «Трактор» поздравил хоккеистов «Белых медведей» с выходом в плей-офф чемпионата Молодежной хоккейной лиги
Фото:
Академия Трактор. Челябинск
В хоккейной академии «Трактора» Матыцин взял в руки клюшку
Фото:
Коре. Челябинск
Олег Матыцин принял участие в открытии споркомплекса тхэквондо
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр спорта РФ Олег Матыцин дал высокую оценку системе подготовки спортсменов в Челябинской области. Такое мнение министр высказал 9 февраля в Челябинске после первого дня своего двухдневного визита в регион. «Наша работа — это не только медали и результаты. Это прежде всего создание культуры здорового образа жизни. В этом отношении я увидел, что задачи, предусмотренные правительственной стратегией развития физической культуры и спорта, в Челябинской области решаются эффективно, создается самая современная инфраструктура. Здесь есть традиции занятия физкультурой и спортом и создана система для этих занятий», — подчеркнул Матыцин. Министр в Челябинске принял участие в открытии нового спорткомплекса по тхэквондо «Коре» и академию хоккейного клуба «Трактор». Министр пообщался с родителями юных спортсменов и с самими воспитанниками спортшкол и ознакомился с условиями, которые для них созданы. Во второй день работы в регионе, 10 февраля, Матыцин примет участие в забеге «Лыжни России», который стартует на стадионе имени Елены Елесиной. Губернатор Алексей Текслер поблагодарил Матыцина за помощь в создании спортивной инфраструктуры. Он отметил, что министру хорошо знаком Челябинск, где на базе УралГУФК он защищал докторскую диссертацию, и те изменения, которые происходят в городе, не могут его не радовать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...