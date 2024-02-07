07 февраля 2024

Министр спорта РФ Матыцин встанет на лыжи в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Выездное совещание комитета Государственной думы по физической культуре и спорту. Екатеринбург, матыцин олег
Олег Матыцин будет в Челябинске 9 и 10 февраля Фото:

Министр спорта России Олег Матыцин 10 февраля примет участие в «Лыжне России» в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта России.

«Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин примет участие в „Лыжне России“ в Челябинске на стадионе легкоатлетического комплекса имени Елены Елесиной. Церемония открытия начнется в 9:30, первые забеги стартуют в 10:00. Участников ждут выступления творческих коллективов города и полевая кухня», — сообщили в пресс-службе Минспорта.

Матыцин прибудет в Челябинскую область накануне стартов. Вместе с губернатором Алексеем Текслером 9 февраля он откроет в Челябинске центр тхэквондо «Коре».

«Лыжня России» в этом году посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Регистрация для участия в стартах доступна в личном кабинете на портале госуслуг по 8 февраля включительно.

Дети с девяти до 18 лет пробегут пять километров, взрослые — 10 километров. Ожидается, что всего по стране участие в «Лыжне России» примут полтора миллиона человек.

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Министр спорта России Олег Матыцин 10 февраля примет участие в «Лыжне России» в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта России. «Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин примет участие в „Лыжне России“ в Челябинске на стадионе легкоатлетического комплекса имени Елены Елесиной. Церемония открытия начнется в 9:30, первые забеги стартуют в 10:00. Участников ждут выступления творческих коллективов города и полевая кухня», — сообщили в пресс-службе Минспорта. Матыцин прибудет в Челябинскую область накануне стартов. Вместе с губернатором Алексеем Текслером 9 февраля он откроет в Челябинске центр тхэквондо «Коре». «Лыжня России» в этом году посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Регистрация для участия в стартах доступна в личном кабинете на портале госуслуг по 8 февраля включительно. Дети с девяти до 18 лет пробегут пять километров, взрослые — 10 километров. Ожидается, что всего по стране участие в «Лыжне России» примут полтора миллиона человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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