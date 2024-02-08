08 февраля 2024

Из тюменского ТЦ эвакуировали людей из-за дыма на фуд-корте

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача спецтехники авиалесоохране. Свердловская область, пожарная машина, спецтехника, пожарный автомобиль
О возможном пожаре сообщили посетители торгового центра Фото:

В Тюмени из торгового центра «Матрешка» срочно были эвакуированы посетители. Как рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС по Тюменской области, задымление возникло на фуд-корте.

«Сотрудники МЧС выехали на вызов в ТЦ „Матрешка“. Из-за сообщений о задымлении были эвакуированы посетители и персонал торгового центра. По факту никакого возгорания не оказалось, просто на фуд-корте готовили еду и из-за этого был дым. Бдительные граждане решили, что это пожар», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Сейчас торговый центр продолжает работать в обычном режиме. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени загорелась клиника в центре города.

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В Тюмени из торгового центра «Матрешка» срочно были эвакуированы посетители. Как рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС по Тюменской области, задымление возникло на фуд-корте. «Сотрудники МЧС выехали на вызов в ТЦ „Матрешка“. Из-за сообщений о задымлении были эвакуированы посетители и персонал торгового центра. По факту никакого возгорания не оказалось, просто на фуд-корте готовили еду и из-за этого был дым. Бдительные граждане решили, что это пожар», — сообщили URA.RU в ведомстве. Сейчас торговый центр продолжает работать в обычном режиме. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени загорелась клиника в центре города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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