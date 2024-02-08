Происшествия Пожары Из тюменского ТЦ эвакуировали людей из-за дыма на фуд-корте 09 февраля 2024 в 15:07 Размер текста - 17 + О возможном пожаре сообщили посетители торгового центра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени из торгового центра «Матрешка» срочно были эвакуированы посетители. Как рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС по Тюменской области, задымление возникло на фуд-корте. «Сотрудники МЧС выехали на вызов в ТЦ „Матрешка“. Из-за сообщений о задымлении были эвакуированы посетители и персонал торгового центра. По факту никакого возгорания не оказалось, просто на фуд-корте готовили еду и из-за этого был дым. Бдительные граждане решили, что это пожар», — сообщили URA.RU в ведомстве. Сейчас торговый центр продолжает работать в обычном режиме. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени загорелась клиника в центре города. В Тюмени из торгового центра «Матрешка» срочно были эвакуированы посетители. Как рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС по Тюменской области, задымление возникло на фуд-корте. «Сотрудники МЧС выехали на вызов в ТЦ „Матрешка“. Из-за сообщений о задымлении были эвакуированы посетители и персонал торгового центра. По факту никакого возгорания не оказалось, просто на фуд-корте готовили еду и из-за этого был дым. Бдительные граждане решили, что это пожар», — сообщили URA.RU в ведомстве. Сейчас торговый центр продолжает работать в обычном режиме. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени загорелась клиника в центре города. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям