Из тюменского ТЦ эвакуировали людей из-за дыма на фуд-корте

О возможном пожаре сообщили посетители торгового центра
В Тюмени из торгового центра «Матрешка» срочно были эвакуированы посетители. Как рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС по Тюменской области, задымление возникло на фуд-корте.
«Сотрудники МЧС выехали на вызов в ТЦ „Матрешка“. Из-за сообщений о задымлении были эвакуированы посетители и персонал торгового центра. По факту никакого возгорания не оказалось, просто на фуд-корте готовили еду и из-за этого был дым. Бдительные граждане решили, что это пожар», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Сейчас торговый центр продолжает работать в обычном режиме. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени загорелась клиника в центре города.
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