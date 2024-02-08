Компания курганского депутата Черняка вложит около млрд рублей в строительство нового завода

Компания «МобиДик» из Кургана построит завод по производству электродвигателей

09 февраля 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

Компания депутат Черняка вложит в строительство нового завода около млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания «МобиДик», которой владеет депутат курганской облдумы Александр Черняк, вложит около млрд рублей в строительство завода по выпуску электродвигателей собственной разработки. Новое производство планируют разместить в Варгашинском индустриальном парке, рассказал политик. «Планируем начать строительство завода по выпуску тяговых электромоторов в Варгашинском индустриальном парке. В настоящий момент согласованы спецификация на оборудование, согласован проект, идет согласование источников финансирования. Объем предполагаемых инвестиций в этот проект — около одного млрд рублей. Ставим перед собой задачу освоить серийное производство электродвигателей, которые сегодня закупаются в основном в Китае», — рассказал Черняк в интервью журналу «Эксперт-Урал». Черняк отметил, что в планах выпускать около 30 тысяч электродвигателей в год с максимальной мощностью 100 киловатт. Также предполагается производство любых синхронных и асинхронных двигателей. По словам депутата, электромоторы хотят собирать только из отечественных комплектующих. Ранее URA.RU писало, что бизнесмен Черняк занимается строительством индустриального парка «Стальмонтаж». Новая площадка позволит создать 200 новых рабочих мест. Его планируют закончить в конце 2024 года. По словам предпринимателя, уже есть первые резиденты, которые готовы зайти для работы в парке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания «МобиДик», которой владеет депутат курганской облдумы Александр Черняк, вложит около млрд рублей в строительство завода по выпуску электродвигателей собственной разработки. Новое производство планируют разместить в Варгашинском индустриальном парке, рассказал политик. «Планируем начать строительство завода по выпуску тяговых электромоторов в Варгашинском индустриальном парке. В настоящий момент согласованы спецификация на оборудование, согласован проект, идет согласование источников финансирования. Объем предполагаемых инвестиций в этот проект — около одного млрд рублей. Ставим перед собой задачу освоить серийное производство электродвигателей, которые сегодня закупаются в основном в Китае», — рассказал Черняк в интервью журналу «Эксперт-Урал». Черняк отметил, что в планах выпускать около 30 тысяч электродвигателей в год с максимальной мощностью 100 киловатт. Также предполагается производство любых синхронных и асинхронных двигателей. По словам депутата, электромоторы хотят собирать только из отечественных комплектующих. Ранее URA.RU писало, что бизнесмен Черняк занимается строительством индустриального парка «Стальмонтаж». Новая площадка позволит создать 200 новых рабочих мест. Его планируют закончить в конце 2024 года. По словам предпринимателя, уже есть первые резиденты, которые готовы зайти для работы в парке.