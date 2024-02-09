У жителей Сургута ежемесячный платеж за ипотеку начал превышать 100 тысяч рублей

10 февраля 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

В некоторых семьях общий доход меньше ежемесячного платежа Фото: Александр Елизаров © URA.RU У жителей Сургута ежемесячный платеж за ипотеку начал превышать 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщила руководитель агентства «Академия недвижимости» Елена Тюлейкина. «Стоимость двухкомнатной квартиры на вторичном рынке, с ремонтом и всеми взносами обходится в 7—8 миллионов. При условии, что сумма ипотеки будет составлять 7 миллионов, средний платеж 120 тысяч рублей. После поднятия ключевой ставки и удорожания ипотеки ежемесячный платеж за квартиру выходит выше ста тысяч. Не каждая семья может себе это позволить и отказываются от покупки квартиры», — сообщила Тюлейкина. При таких платежах и условиях ипотеки, семьи предпочитают аренду квартиры. «Снять квартиру двухкомнатную — 40 тысяч, а платить ипотеку 120 тысяч. Выходит, аренда квартиры два раза меньше, чем платеж по ипотеке», — добавила Тюлейкина. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте растет стоимость аренды жилья из-за высоких ставок по ипотеке. После повышения ключевых ставок ЦБ люди отказываются от ипотеки и арендуют жилье, что вызвало рост цен.

У жителей Сургута ежемесячный платеж за ипотеку начал превышать 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщила руководитель агентства «Академия недвижимости» Елена Тюлейкина. «Стоимость двухкомнатной квартиры на вторичном рынке, с ремонтом и всеми взносами обходится в 7—8 миллионов. При условии, что сумма ипотеки будет составлять 7 миллионов, средний платеж 120 тысяч рублей. После поднятия ключевой ставки и удорожания ипотеки ежемесячный платеж за квартиру выходит выше ста тысяч. Не каждая семья может себе это позволить и отказываются от покупки квартиры», — сообщила Тюлейкина. При таких платежах и условиях ипотеки, семьи предпочитают аренду квартиры. «Снять квартиру двухкомнатную — 40 тысяч, а платить ипотеку 120 тысяч. Выходит, аренда квартиры два раза меньше, чем платеж по ипотеке», — добавила Тюлейкина. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте растет стоимость аренды жилья из-за высоких ставок по ипотеке. После повышения ключевых ставок ЦБ люди отказываются от ипотеки и арендуют жилье, что вызвало рост цен.