09 февраля 2024

У жителей Сургута ежемесячный платеж за ипотеку начал превышать 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Деньги. Екатеринбург, пять тысяч, рубли, топ сто фото
В некоторых семьях общий доход меньше ежемесячного платежа Фото:

У жителей Сургута ежемесячный платеж за ипотеку начал превышать 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщила руководитель агентства «Академия недвижимости» Елена Тюлейкина.

«Стоимость двухкомнатной квартиры на вторичном рынке, с ремонтом и всеми взносами обходится в 7—8 миллионов. При условии, что сумма ипотеки будет составлять 7 миллионов, средний платеж 120 тысяч рублей. После поднятия ключевой ставки и удорожания ипотеки ежемесячный платеж за квартиру выходит выше ста тысяч. Не каждая семья может себе это позволить и отказываются от покупки квартиры», — сообщила Тюлейкина.

При таких платежах и условиях ипотеки, семьи предпочитают аренду квартиры. «Снять квартиру двухкомнатную — 40 тысяч, а платить ипотеку 120 тысяч. Выходит, аренда квартиры два раза меньше, чем платеж по ипотеке», — добавила Тюлейкина.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте растет стоимость аренды жилья из-за высоких ставок по ипотеке. После повышения ключевых ставок ЦБ люди отказываются от ипотеки и арендуют жилье, что вызвало рост цен.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У жителей Сургута ежемесячный платеж за ипотеку начал превышать 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщила руководитель агентства «Академия недвижимости» Елена Тюлейкина. «Стоимость двухкомнатной квартиры на вторичном рынке, с ремонтом и всеми взносами обходится в 7—8 миллионов. При условии, что сумма ипотеки будет составлять 7 миллионов, средний платеж 120 тысяч рублей. После поднятия ключевой ставки и удорожания ипотеки ежемесячный платеж за квартиру выходит выше ста тысяч. Не каждая семья может себе это позволить и отказываются от покупки квартиры», — сообщила Тюлейкина. При таких платежах и условиях ипотеки, семьи предпочитают аренду квартиры. «Снять квартиру двухкомнатную — 40 тысяч, а платить ипотеку 120 тысяч. Выходит, аренда квартиры два раза меньше, чем платеж по ипотеке», — добавила Тюлейкина. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте растет стоимость аренды жилья из-за высоких ставок по ипотеке. После повышения ключевых ставок ЦБ люди отказываются от ипотеки и арендуют жилье, что вызвало рост цен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...