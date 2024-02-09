В Чусовом жители покупали в аптеке лекарства по поддельным рецептам

09 февраля 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Материалы проверки аптечного учреждения направлены в правоохранительные органы Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В городе Чусовой Пермского края жители покупали в аптеке лекарственные препараты по поддельным рецептам. Нарушения были выявлены городской прокуратурой в ходе проверки ООО «Аптеки «Здоровье», сообщается на сайте краевой прокуратуры «Выявлены случаи отпуска аптечным учреждением ООО «Аптеки «Здоровье» неустановленным лицам рецептурного лекарственного препарата на основании предъявленных ими подложных рецептов», — говорится на сайте надзорного ведомства. Также аптека отпускала лекарства по бланкам, которые были оформлены с нарушением: в них отсутствовали штампы медицинской организации с указанием ее наименования, адреса и телефона. Руководителю юрлица внесено представление, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа). Материалы проверки направлены в правоохранительные органы. URA.RU рассказывало о пермяке, который получил реальный срок за приобретение лекарств по поддельным рецептам. А медсестру из Кунгура, поймали на хищении имущества детской поликлиники. Женщина выписывала сама себе рецепты на детское питание, а затем — продавала его.

В городе Чусовой Пермского края жители покупали в аптеке лекарственные препараты по поддельным рецептам. Нарушения были выявлены городской прокуратурой в ходе проверки ООО «Аптеки «Здоровье», сообщается на сайте краевой прокуратуры «Выявлены случаи отпуска аптечным учреждением ООО «Аптеки «Здоровье» неустановленным лицам рецептурного лекарственного препарата на основании предъявленных ими подложных рецептов», — говорится на сайте надзорного ведомства. Также аптека отпускала лекарства по бланкам, которые были оформлены с нарушением: в них отсутствовали штампы медицинской организации с указанием ее наименования, адреса и телефона. Руководителю юрлица внесено представление, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа). Материалы проверки направлены в правоохранительные органы. URA.RU рассказывало о пермяке, который получил реальный срок за приобретение лекарств по поддельным рецептам. А медсестру из Кунгура, поймали на хищении имущества детской поликлиники. Женщина выписывала сама себе рецепты на детское питание, а затем — продавала его.