В Чусовом жители покупали в аптеке лекарства по поддельным рецептам

© Служба новостей «URA.RU»
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Бургеры, электро зарядки авто. Москва, аптека, лекарство
Материалы проверки аптечного учреждения направлены в правоохранительные органы Фото:

В городе Чусовой Пермского края жители покупали в аптеке лекарственные препараты по поддельным рецептам. Нарушения были выявлены городской прокуратурой в ходе проверки ООО «Аптеки «Здоровье», сообщается на сайте краевой прокуратуры

«Выявлены случаи отпуска аптечным учреждением ООО «Аптеки «Здоровье» неустановленным лицам рецептурного лекарственного препарата на основании предъявленных ими подложных рецептов», — говорится на сайте надзорного ведомства. Также аптека отпускала лекарства по бланкам, которые были оформлены с нарушением: в них отсутствовали штампы медицинской организации с указанием ее наименования, адреса и телефона.

Руководителю юрлица внесено представление, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа). Материалы проверки направлены в правоохранительные органы. URA.RU рассказывало о пермяке, который получил реальный срок за приобретение лекарств по поддельным рецептам. А медсестру из Кунгура, поймали на хищении имущества детской поликлиники. Женщина выписывала сама себе рецепты на детское питание, а затем — продавала его.

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В городе Чусовой Пермского края жители покупали в аптеке лекарственные препараты по поддельным рецептам. Нарушения были выявлены городской прокуратурой в ходе проверки ООО «Аптеки «Здоровье», сообщается на сайте краевой прокуратуры «Выявлены случаи отпуска аптечным учреждением ООО «Аптеки «Здоровье» неустановленным лицам рецептурного лекарственного препарата на основании предъявленных ими подложных рецептов», — говорится на сайте надзорного ведомства. Также аптека отпускала лекарства по бланкам, которые были оформлены с нарушением: в них отсутствовали штампы медицинской организации с указанием ее наименования, адреса и телефона. Руководителю юрлица внесено представление, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа). Материалы проверки направлены в правоохранительные органы. URA.RU рассказывало о пермяке, который получил реальный срок за приобретение лекарств по поддельным рецептам. А медсестру из Кунгура, поймали на хищении имущества детской поликлиники. Женщина выписывала сама себе рецепты на детское питание, а затем — продавала его.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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