03 марта 2022

Пермская медсестра полтора года воровала детское питание

© Служба новостей «URA.RU»
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Прививочный пункт в ТЦ
Медсестра выписывала подложные рецепты Фото:

В Кунгуре (Пермский край) участковую медсестру будут судить за хищение имущества детской поликлиники. Женщина выписывала сама себе рецепты на детское питание, а потом продавала его. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«В перечень ее должностных обязанностей входила выписка рецептов на выдачу детского питания пациентам поликлиники, находящимся на искусственном вскармливании. С августа 2019 года по декабрь 2020 года фигурантка выписывала подложные рецепты на получение лечебного питания и молочных смесей с целью их дальнейшего сбыта», — сообщили в пресс-службе.

Медсестра ставила на рецепты личные печати врачей. Они об этом ничего знали. На бланках женщина писала вымышленные фамилии, имена, даты рождения детей, а также подписывалась от имени их несуществующих родителей. Дальше, по информации ведомства, женщина сбывала похищенное таким образом детское питание.

В общей сложности медсестра нанесла детской поликлинике материальный ущерб в размере более 137 тысяч рублей. Уголовное дело по статье «Мошенничество» направлено в суд для рассмотрения.

Ранее URA.RU сообщало, что суд в Перми наказал продавцов поддельных медсправок. Эти справки они продавали молодым людям, которые хотели уклониться от службы в армии.

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В Кунгуре (Пермский край) участковую медсестру будут судить за хищение имущества детской поликлиники. Женщина выписывала сама себе рецепты на детское питание, а потом продавала его. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В перечень ее должностных обязанностей входила выписка рецептов на выдачу детского питания пациентам поликлиники, находящимся на искусственном вскармливании. С августа 2019 года по декабрь 2020 года фигурантка выписывала подложные рецепты на получение лечебного питания и молочных смесей с целью их дальнейшего сбыта», — сообщили в пресс-службе. Медсестра ставила на рецепты личные печати врачей. Они об этом ничего знали. На бланках женщина писала вымышленные фамилии, имена, даты рождения детей, а также подписывалась от имени их несуществующих родителей. Дальше, по информации ведомства, женщина сбывала похищенное таким образом детское питание. В общей сложности медсестра нанесла детской поликлинике материальный ущерб в размере более 137 тысяч рублей. Уголовное дело по статье «Мошенничество» направлено в суд для рассмотрения. Ранее URA.RU сообщало, что суд в Перми наказал продавцов поддельных медсправок. Эти справки они продавали молодым людям, которые хотели уклониться от службы в армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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