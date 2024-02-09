Захарова намекнула на проблемы с памятью у руководства Украины

Захарова ответила на слова секретаря СНБО Данилова, что в Ил-76 не было пленных

09 февраля 2024 в 17:51 Размер текста - 17 +

Мария Захарова вспомнила отставку Валерия Залужного и ошибку Алексея Данилова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Официальный представитель Мария Захарова намекнула на проблемы с памятью у секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова. Ранее Данилов заявил, что в сбитом ВСУ Ил-76 не было украинских пленных. «Хочется спросить. Экс-командующего ВСУ Валерия Залужного тоже не было в ВСУ или пока еще помнят, что был?» — высказалась Мария Захарова РИА Новости. Тем самым она ответила на заявление Данилова. Последний отрицает, что ВСУ ударили по своим же военным, когда сбили Ил-76. Он также отказывается признавать тот факт, что именно Украина сбила самолета, как показывает следствие. До этого американские чиновники признались, что ВСУ атаковали самолет. Они также подтвердили использование американского ЗРК Patriot. Однако как сообщает The New York Times, официальные лица Штатов до сих не согласны с этим. Трагедия произошла 24 января. Тогда должен быть состоятся очередной обмен пленными. В Минобороны РФ назвали действия Киева терактом. Глава СПЧ России Валерий Фадеев обратился в международные организации с требованием осудить действия Киева, передает РАПСИ. Он отметил, что ВСУ было известно, кто был на борту.

Официальный представитель Мария Захарова намекнула на проблемы с памятью у секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова. Ранее Данилов заявил, что в сбитом ВСУ Ил-76 не было украинских пленных. «Хочется спросить. Экс-командующего ВСУ Валерия Залужного тоже не было в ВСУ или пока еще помнят, что был?» — высказалась Мария Захарова РИА Новости. Тем самым она ответила на заявление Данилова. Последний отрицает, что ВСУ ударили по своим же военным, когда сбили Ил-76. Он также отказывается признавать тот факт, что именно Украина сбила самолета, как показывает следствие. До этого американские чиновники признались, что ВСУ атаковали самолет. Они также подтвердили использование американского ЗРК Patriot. Однако как сообщает The New York Times, официальные лица Штатов до сих не согласны с этим. Трагедия произошла 24 января. Тогда должен быть состоятся очередной обмен пленными. В Минобороны РФ назвали действия Киева терактом. Глава СПЧ России Валерий Фадеев обратился в международные организации с требованием осудить действия Киева, передает РАПСИ. Он отметил, что ВСУ было известно, кто был на борту.