Челябинский губернатор Текслер наградил челябинских олимпийцев

09 февраля 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

Лидия Скобликова (в центре) шесть раз становилась олимпийской чемпионкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спартакиада РФ в Челябинской области Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил медалями за вклад в развитие региона трех уроженцев Южного Урала Олимпийских чемпионов Светлану Ишмуратову, Лидию Скобликову и Александра Тихонова. Постановление на эту тему опубликовано на официальном интернет-портале правовых актов. Церемония награждения прошла 9 февраля, в день открытия зимней Спартакиады РФ. «Наградить медалью „За вклад в развитие Челябинской области“ Ишмуратову Светлану Ирековну, Тихонова Александра Ивановича, Полоскову-Скобликову Лидию Павловну», — говорится в документе. В церемонии награждения принял участие министр спорта РФ Олег Матыцин, приехавший в Челябинск на открытие Спартакиады. Уроженка Златоуста Лидия Скобликова шесть раз выигрывала олимпийские игры в конькобежном спорте. У ее землячки Светланы Ишмуратовой две золотые олимпийские медали по биатлону. Уроженец села Уйское Александр Тихонов является четырехкратным олимпийским чемпионом по биатлону. Также на счету спортсменов многочисленные награды других соревнований высокого уровня. Спартакиада проходит в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Первые медали уже разыграны. В шорт-треке на дистанции 1500 метров золото и серебро выиграли спортсменки из Челябинска.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил медалями за вклад в развитие региона трех уроженцев Южного Урала Олимпийских чемпионов Светлану Ишмуратову, Лидию Скобликову и Александра Тихонова. Постановление на эту тему опубликовано на официальном интернет-портале правовых актов. Церемония награждения прошла 9 февраля, в день открытия зимней Спартакиады РФ. «Наградить медалью „За вклад в развитие Челябинской области“ Ишмуратову Светлану Ирековну, Тихонова Александра Ивановича, Полоскову-Скобликову Лидию Павловну», — говорится в документе. В церемонии награждения принял участие министр спорта РФ Олег Матыцин, приехавший в Челябинск на открытие Спартакиады. Уроженка Златоуста Лидия Скобликова шесть раз выигрывала олимпийские игры в конькобежном спорте. У ее землячки Светланы Ишмуратовой две золотые олимпийские медали по биатлону. Уроженец села Уйское Александр Тихонов является четырехкратным олимпийским чемпионом по биатлону. Также на счету спортсменов многочисленные награды других соревнований высокого уровня. Спартакиада проходит в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Первые медали уже разыграны. В шорт-треке на дистанции 1500 метров золото и серебро выиграли спортсменки из Челябинска.