Бойцам СВО станет проще получить лечение и пройти реабилитацию

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Форум ветеранов СВО "Вместе победим 2024". Москва, турчак андрей
Турчак заявил, что к весне решится вопрос оповещения родственников раненых военных Фото:

Вопрос облегчения процедуры лечения и реабилитации бойцов СВО — «бесшовном переходе» между гражданскими и ведомственными больницами — может быть решен уже к весне 2024 года. Об этом сообщил глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с женами участников спецоперации.

«Еще до конца не решен вопрос о бесшовном переходе между гражданскими и ведомственными больницами. Он сдвинулся, но пока в «ручном режиме», — заявил Турчак, его слова передает сайт партии «Единая Россия».

По словам Турчака, решение этой проблемы облегчит прохождение реабилитации бойцам СВО, признание военных годными или негодными к службе, а также усовершенствует систему оповещения госпиталями родственников раненых. «Меры поддержки участников СВО и их семей, которые сегодня уже работают, сформировали масштабную систему социальной защиты и помощи. Но они порой не учитывают разные житейские ситуации, личные обстоятельства, которые не всегда позволяют этими мерами поддержки пользоваться. По таким случаям будем предлагать законодательные изменения или корректировку нормативных документов», — подчеркнул Турчак.

Он отметил, что часть вопросов будет отражена в докладе рабочей группы президенту РФ Владимиру Путину. Ответы и решения по некоторым обращениям граждан будут даны им в течение нескольких дней.

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Вопрос облегчения процедуры лечения и реабилитации бойцов СВО — «бесшовном переходе» между гражданскими и ведомственными больницами — может быть решен уже к весне 2024 года. Об этом сообщил глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с женами участников спецоперации. «Еще до конца не решен вопрос о бесшовном переходе между гражданскими и ведомственными больницами. Он сдвинулся, но пока в «ручном режиме», — заявил Турчак, его слова передает сайт партии «Единая Россия». По словам Турчака, решение этой проблемы облегчит прохождение реабилитации бойцам СВО, признание военных годными или негодными к службе, а также усовершенствует систему оповещения госпиталями родственников раненых. «Меры поддержки участников СВО и их семей, которые сегодня уже работают, сформировали масштабную систему социальной защиты и помощи. Но они порой не учитывают разные житейские ситуации, личные обстоятельства, которые не всегда позволяют этими мерами поддержки пользоваться. По таким случаям будем предлагать законодательные изменения или корректировку нормативных документов», — подчеркнул Турчак. Он отметил, что часть вопросов будет отражена в докладе рабочей группы президенту РФ Владимиру Путину. Ответы и решения по некоторым обращениям граждан будут даны им в течение нескольких дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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