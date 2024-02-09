Мармелад из ХМАО начнут поставлять в другие регионы России

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Мармелад из ХМАО начнут поставлять в Крым, Татарстан Москву, Воронеж, Рязань, Белгород, Вологду и Краснодарский край Фото:

Югорский бренд сладостей будет поставлять мармелад в семь регионов России. Среди них — Москва, Крым, Татарстан, Воронеж. Об этом сообщил фонд развития Югры в своем telegram-канале.

«За время выставки („Продэкспо“ — прим. URA.RU) фирма провела переговоры с представителями „Ашана“ по вопросу поставок мармелада и передали образцы продукции дистрибьютору для АЗС „Газпромнефть“ по Сибирскому федеральному округу. Договорились о поставках в Крым, Татарстан, Москву, Воронеж, Рязань, Белгород, Вологду и Краснодарский край и провели переговоры с крупным дистрибьютором в КНР по вопросам экспорта», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмены из Кондинского района планируют экспортировать грибы и ягоды из ХМАО в Белоруссию и Казахстан. Также компания налаживает сотрудничество с Узбекистаном.

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Югорский бренд сладостей будет поставлять мармелад в семь регионов России. Среди них — Москва, Крым, Татарстан, Воронеж. Об этом сообщил фонд развития Югры в своем telegram-канале. «За время выставки („Продэкспо“ — прим. URA.RU) фирма провела переговоры с представителями „Ашана“ по вопросу поставок мармелада и передали образцы продукции дистрибьютору для АЗС „Газпромнефть“ по Сибирскому федеральному округу. Договорились о поставках в Крым, Татарстан, Москву, Воронеж, Рязань, Белгород, Вологду и Краснодарский край и провели переговоры с крупным дистрибьютором в КНР по вопросам экспорта», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмены из Кондинского района планируют экспортировать грибы и ягоды из ХМАО в Белоруссию и Казахстан. Также компания налаживает сотрудничество с Узбекистаном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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