Мармелад из ХМАО начнут поставлять в другие регионы России

09 февраля 2024 в 19:21 Размер текста - 17 +

Мармелад из ХМАО начнут поставлять в Крым, Татарстан Москву, Воронеж, Рязань, Белгород, Вологду и Краснодарский край Фото: Вадим Ахметов © URA.RU (фото из архива) Югорский бренд сладостей будет поставлять мармелад в семь регионов России. Среди них — Москва, Крым, Татарстан, Воронеж. Об этом сообщил фонд развития Югры в своем telegram-канале. «За время выставки („Продэкспо“ — прим. URA.RU) фирма провела переговоры с представителями „Ашана“ по вопросу поставок мармелада и передали образцы продукции дистрибьютору для АЗС „Газпромнефть“ по Сибирскому федеральному округу. Договорились о поставках в Крым, Татарстан, Москву, Воронеж, Рязань, Белгород, Вологду и Краснодарский край и провели переговоры с крупным дистрибьютором в КНР по вопросам экспорта», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмены из Кондинского района планируют экспортировать грибы и ягоды из ХМАО в Белоруссию и Казахстан. Также компания налаживает сотрудничество с Узбекистаном.

Югорский бренд сладостей будет поставлять мармелад в семь регионов России. Среди них — Москва, Крым, Татарстан, Воронеж. Об этом сообщил фонд развития Югры в своем telegram-канале. «За время выставки („Продэкспо“ — прим. URA.RU) фирма провела переговоры с представителями „Ашана“ по вопросу поставок мармелада и передали образцы продукции дистрибьютору для АЗС „Газпромнефть“ по Сибирскому федеральному округу. Договорились о поставках в Крым, Татарстан, Москву, Воронеж, Рязань, Белгород, Вологду и Краснодарский край и провели переговоры с крупным дистрибьютором в КНР по вопросам экспорта», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что бизнесмены из Кондинского района планируют экспортировать грибы и ягоды из ХМАО в Белоруссию и Казахстан. Также компания налаживает сотрудничество с Узбекистаном.