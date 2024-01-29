Губернатор ЯНАО Артюхов и министр Чекунков дали старт Году семьи на Ямале

На Ямале Год семьи усилили Годом детства Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков приняли участие в открытии Года семьи и Года детства на Ямале. На встрече присутствовали десять семей из разных городов Ямала, а также главы муниципальных образований. Об этом рассказали в пресс-службе окружного правительства.

«Сегодня мы на Ямале, как и по всей стране, открываем Год семьи. В нашем регионе решили усилить его Годом детства — уделить этой теме особое внимание», — отметил Артюхов, говорится на портале правительства ЯНАО.

Алексей Чекунков подчеркнул важнейшую роль семьи на Севере во все времена. Министр предложил присутствующим на встрече семьям обсудить волнующие их вопросы. «Давайте поговорим о вас. О том, что значит быть семьей на Севере, какие вас волнуют вопросы, проблемы, какие пожелания есть для того, чтобы мы более точно выстраивали нашу работу по созданию комфортных условий для жизни в Арктической зоне РФ», — добавил Чекунков.

В разговоре с губернатором ЯНАО и главой Миндальвостокразвития РФ представителей семей интересовали вопросы развития туризма в округе и планы улучшения инфраструктуры для детей в городах. Особое внимание ямальцы уделили вопросам арктической ипотеки и новым мерам поддержки многодетных семей.

Ранее URA.RU сообщало о прибытии на Ямал федерального министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Он принял участие в осмотре нового микрорайона в Салехарде, посетил самый большой православный собор в Арктике, а также поделился историей о первопроходцах Ямала по дороге в округ.