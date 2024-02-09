В Челябинске официально открылась Спартакиада России. Фото, видео

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Спартакиада. Челябинск
Открытие соревнований состоялось в ледовой арене «Трактор» Фото:

В ледовой арене «Трактор» в Челябинске 9 февраля дан официальный старт Спартакиаде сильнейших по зимним видам спорта. Как передает корреспондент URA.RU, в церемонии приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин, губернатор региона Алексей Текслер и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«Огромное счастье и радость быть вместе с вами. Мы приветствуем спортсменов РФ. Также мы приветствуем спортсменов из республики Беларусь», — отметил Матыцин в своем выступлении.

Поприветствовав участников соревнований и их тренеров, Текслер поблагодарил руководство страны за доверие, оказанное при выборе места проведения соревнований. Глава региона заверил, что они пройдут на высшем уровне, как это уже было не раз.

На арену вышли участники, представляющие разные регионы страны. Праздник продолжился представлением талисмана Спартакиады Снежика, выступлением артистов и спортсменов. Перед собравшимися танец на льду исполнил олимпийский чемпион, российский фигурист Алексей Ягудин. Право вынести на лед флаг России предоставили знаменитым спортсменам. Среди них абсолютная шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, серебряный призер олимпийских игр в Сочи Ольга Фаткулина и другие.

Завершилась церемония поднятием флага. Весь зал встал, когда зазвучали аккорды гимна страны. Соревнования продлятся с 9 по 18 февраля.

Спартакиада. Челябинск
На открытии показали художественную и спортивную программу
Фото:
Спартакиада. Челябинск
В зале собрались участники Спартакиады и их тренеры
Фото:
Спартакиада. Челябинск
Вынести российский флаг доверили прославленным спортсменам Челябинской области
Фото:
Спартакиада. Челябинск
Хотя открытие состоялось вечером 9 февраля, днем уже прошли первые соревнования
Фото:
Спартакиада. Челябинск
Перед участниками церемонии выступил фигурист Алексей Ягудин
Фото:
Спартакиада. Челябинск
Официальные лица и талисман Спартакиады Снежик поприветствовали собравшихся
Фото:
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В ледовой арене «Трактор» в Челябинске 9 февраля дан официальный старт Спартакиаде сильнейших по зимним видам спорта. Как передает корреспондент URA.RU, в церемонии приняли участие министр спорта РФ Олег Матыцин, губернатор региона Алексей Текслер и президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. «Огромное счастье и радость быть вместе с вами. Мы приветствуем спортсменов РФ. Также мы приветствуем спортсменов из республики Беларусь», — отметил Матыцин в своем выступлении. Поприветствовав участников соревнований и их тренеров, Текслер поблагодарил руководство страны за доверие, оказанное при выборе места проведения соревнований. Глава региона заверил, что они пройдут на высшем уровне, как это уже было не раз. На арену вышли участники, представляющие разные регионы страны. Праздник продолжился представлением талисмана Спартакиады Снежика, выступлением артистов и спортсменов. Перед собравшимися танец на льду исполнил олимпийский чемпион, российский фигурист Алексей Ягудин. Право вынести на лед флаг России предоставили знаменитым спортсменам. Среди них абсолютная шестикратная олимпийская чемпионка Лидия Скобликова, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, серебряный призер олимпийских игр в Сочи Ольга Фаткулина и другие. Завершилась церемония поднятием флага. Весь зал встал, когда зазвучали аккорды гимна страны. Соревнования продлятся с 9 по 18 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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