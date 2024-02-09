Что сделал главный реформатор HeadHunter Жуков, ушедший из жизни в возрасте 56 лет

РБК: умер президент HeadHunter Михаил Жуков

09 февраля 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

Михаил Жуков умер 9 февраля, ему было 56 лет Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС Президент HeadHunter Михаил Жуков ушел из жизни. До того как стать президентом компании, он долгое время работал гендиректором. URA.RU рассказывает, как при Жукове расцвела компания. Почему Михаил Жуков пришел в HeadHunter Жуков рассказывал, что он окончил авиационный институт, факультет радиоэлектроники. Большую часть жизни он посвятил работе в IT. После выпуска будущий президент компании стал заниматься проектом по сборке компьютеров, а потом и другими. Он рассказывал, что всегда хотел найти место, где будут совмещены IT и человеческий капитал. Именно поэтому он пришел в HeadHunter в 2007 в качестве советника. С 2008 он был генеральным директором. Жуков родился в 1967 году. Как при Жукове HeadHunter стал лидером в отрасли После прихода Жукова в HeadHunter наметились большие изменения. Компания стала расширять географию, к Украине, Казахстану и Белоруссии присоединился и Азербайджан. «Мы с нынешним финансовым директором, который также с 2008 г. работает, занялись приведением компании в порядок в организационных, финансовых и юридических аспектах. И мы уже с 2009 г. проходили международный аудит. Компания прибыльная с 2006 года и мы все деньги вкладывали в развитие. Инвестиционных денег фактически не было, был просто ряд проектов», — делился Жуков «Ведомостям». Расцвет HeadHunter Он произошел в 2016 году. Компания, которой занимался Жуков стала получать большое количество новых предложений для размещения вакансий. Он отмечает, что в это время многие поняли, что найти хороших специалистов больше нельзя «через газеты». Это позволило расширить аудиторию и выйти на новые масштабы. «Наша главная цель — удовлетворять 95-97% запросов тех клиентов, которые хотят весь персонал у нас подбирать», — рассказывал Жуков. Также компания при Жукове настроила систему поиска соискателей по принципу воронки. Такой подход позволяет работодателю найти лучшего сотрудника. В HeadHunter отметили, что при Жукове платформа добилась значительных успехов на рынке онлайн-рекрутинга. Каким был Жуков Глава Минцифры Максут Шадаев назвал Жукова одним из самых успешных российских менеджеров. Он отметил, что его смерть стала невосполнимой утратой для HeadHunter. «Это был устремленный, всегда нацеленный на результат человек, который умел ставить цели и достигать их. Под его руководством HeadHunter не только стал одной из ведущих российских компаний, но и смог выйти на международный рынок», — передает слова Шадаева telegram-канал Минцифры. Глава ведомства уточнил, что Жуков был одним из тех, кто менял жизнь россиян в лучшую сторону. Жуков стал президентом компании в марте 2023 года. До этого такой должности не было. Когда пройдет прощание с Жуковым Дата прощальной церемонии пока неизвестна. Это касается и места. Президент компании умер 9 февраля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент HeadHunter Михаил Жуков ушел из жизни. До того как стать президентом компании, он долгое время работал гендиректором. URA.RU рассказывает, как при Жукове расцвела компания. Жуков рассказывал, что он окончил авиационный институт, факультет радиоэлектроники. Большую часть жизни он посвятил работе в IT. После выпуска будущий президент компании стал заниматься проектом по сборке компьютеров, а потом и другими. Он рассказывал, что всегда хотел найти место, где будут совмещены IT и человеческий капитал. Именно поэтому он пришел в HeadHunter в 2007 в качестве советника. С 2008 он был генеральным директором. Жуков родился в 1967 году. После прихода Жукова в HeadHunter наметились большие изменения. Компания стала расширять географию, к Украине, Казахстану и Белоруссии присоединился и Азербайджан. «Мы с нынешним финансовым директором, который также с 2008 г. работает, занялись приведением компании в порядок в организационных, финансовых и юридических аспектах. И мы уже с 2009 г. проходили международный аудит. Компания прибыльная с 2006 года и мы все деньги вкладывали в развитие. Инвестиционных денег фактически не было, был просто ряд проектов», — делился Жуков «Ведомостям». Он произошел в 2016 году. Компания, которой занимался Жуков стала получать большое количество новых предложений для размещения вакансий. Он отмечает, что в это время многие поняли, что найти хороших специалистов больше нельзя «через газеты». Это позволило расширить аудиторию и выйти на новые масштабы. «Наша главная цель — удовлетворять 95-97% запросов тех клиентов, которые хотят весь персонал у нас подбирать», — рассказывал Жуков. Также компания при Жукове настроила систему поиска соискателей по принципу воронки. Такой подход позволяет работодателю найти лучшего сотрудника. В HeadHunter отметили, что при Жукове платформа добилась значительных успехов на рынке онлайн-рекрутинга. Глава Минцифры Максут Шадаев назвал Жукова одним из самых успешных российских менеджеров. Он отметил, что его смерть стала невосполнимой утратой для HeadHunter. «Это был устремленный, всегда нацеленный на результат человек, который умел ставить цели и достигать их. Под его руководством HeadHunter не только стал одной из ведущих российских компаний, но и смог выйти на международный рынок», — передает слова Шадаева telegram-канал Минцифры. Глава ведомства уточнил, что Жуков был одним из тех, кто менял жизнь россиян в лучшую сторону. Жуков стал президентом компании в марте 2023 года. До этого такой должности не было. Дата прощальной церемонии пока неизвестна. Это касается и места. Президент компании умер 9 февраля.