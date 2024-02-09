В Киеве улицу Булгакова переименовали в улицу Кикабидзе

В рамках компании по дерусификации в Киеве была переименована улица, названная в честь писателя и киевлянина Михаила Булгакова. Теперь она носит имя советского и грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе. Об этом сообщает киевский городской совет.
«Депутаты киевского городского совета в рамках переименовали улицу, названную в честь Михаила Булгакова, дав ей новое имя — грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе», — говорится на сайте горсовета. Секретарь совета Владимир Бондаренко пояснил, что таким образом Украина избавляется от названий, связанных с СССР.
Также изменения коснулись и многих других мест. Среди них: библиотека имени писателя Александра Блока, переулок, названный в честь русского изобретателя Павла Яблочкова.
Как отмечает ТАСС, Кикабидзе в конце жизни неоднократно высказывался в поддержку Киева, критикуя Россию. Он также удовлетворительно оценил переворот в 2014 году.
Однако до этого он пользовался большой популярностью в СССР. Самый известный фильм, в котором он снялся, — «Мимино» режиссера Георгия Данелия. В 1977 году он учредил в Москве культурный центр «Не горюй». Самая популярная песня — «Проводы любви».
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