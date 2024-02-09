Свердловская полиция устроила массовую облаву на мигрантов

В Полевском (Свердловская область) 6 и 7 февраля сотрудники полиции проводили рейды на миграционные нарушения. Силовики проверили больше ста иностранцев, рассказали в сообществе «ОМВД России „Полевской“» в соцсети «ВКонтакте».
«Сотрудниками ОМВД России „Полевской“ проводилось оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере миграции. Была осуществлена проверка 106 иностранных граждан на 46 объектах», — сказано в сообщении.
В ходе рейдов один иностранец отправлен на родину. Также силовики выявили восемь административных правонарушений. «Из них в отношении одного работодателя продолжается проверка», — отметили в ведомстве.
Ночью 4 февраля екатеринбургские полицейские устроили облаву на БДСМ-вечеринке. Во время трехчасовой проверки были выявлены два несовершеннолетних. Силовики составили десять административных протоколов.
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