09 февраля 2024

Осужденный экс-полковник Захарченко захотел стать добровольцем на СВО

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Захарченко считает, что его боевой опыт пригодится на спецоперации Фото:
новость из сюжета
При обысках у полковника Захарченко нашли миллиарды рублей

Экс-руководитель управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрий Захарченко выразил желание стать добровольцем на СВО. Об этом рассказал его адвокат Валерия Туникова.

«Захарченко высказал желание заключить контракт с Минобороны и отправиться на специальную военную операцию на Украину», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на Туникову. Несмотря на желание осужденного, ему отказали.

Захарченко объяснил свое стремление отправиться на фронт тем, что у него у него есть боевой опыт в Чечне. Он уверен, что нужно взять его вместо молодых парней.

Бывшего полковника МВД задержали в 2016 году. При обысках в его квартире было найдено 8,5 млрд рублей. После чего его приговорили к 13 годам тюрьмы и оштрафовали на 117,9 млн рублей. В 2019 году суд оправдал Захарченко по одному из эпизодов. В мае 2022 года московский суд признал виновным Захарченко в получении взяток в течение почти десяти лет. Его приговорили к 16 годам лишения свободы. Полная информация о ситуации — в сюжете URA.RU.

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Экс-руководитель управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрий Захарченко выразил желание стать добровольцем на СВО. Об этом рассказал его адвокат Валерия Туникова. «Захарченко высказал желание заключить контракт с Минобороны и отправиться на специальную военную операцию на Украину», — пишет газета «Ведомости» со ссылкой на Туникову. Несмотря на желание осужденного, ему отказали. Захарченко объяснил свое стремление отправиться на фронт тем, что у него у него есть боевой опыт в Чечне. Он уверен, что нужно взять его вместо молодых парней. Бывшего полковника МВД задержали в 2016 году. При обысках в его квартире было найдено 8,5 млрд рублей. После чего его приговорили к 13 годам тюрьмы и оштрафовали на 117,9 млн рублей. В 2019 году суд оправдал Захарченко по одному из эпизодов. В мае 2022 года московский суд признал виновным Захарченко в получении взяток в течение почти десяти лет. Его приговорили к 16 годам лишения свободы. Полная информация о ситуации — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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