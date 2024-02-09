09 февраля 2024

Командование ВС США впервые поговорило с Сырским

© Служба новостей «URA.RU»
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Генерал ВСУ Александр Сырский. stock,  stock, Сырский Александр
Сырский пообщался по телефону с генералом ВС США Чарльзом Брауном Фото:

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Чарльз Браун провел телефонный разговор новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Рустем Умеров

«Генерал Сырский проинформировал генерала Брауна о своих приоритетах на посту главнокомандующего и своих дальнейших шагах», — написал Умеров на своей странице в социальной сети Х. Также он рассказал, что Главкомы обсудили сотрудничество и дальнейший план действий на фронте.

Новый украинский главком, 58-летний Александр Сырский, — кадровый и образованный военный. Он пользуется большой нелюбовью в ВСУ, однако не из-за русского происхождения: ему не могут простить провальных операций, равнодушного отношения к солдатам и заискивания перед начальством, передает телеканал 360.

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Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Чарльз Браун провел телефонный разговор новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским. Об этом сообщил глава Минобороны Украины Рустем Умеров «Генерал Сырский проинформировал генерала Брауна о своих приоритетах на посту главнокомандующего и своих дальнейших шагах», — написал Умеров на своей странице в социальной сети Х. Также он рассказал, что Главкомы обсудили сотрудничество и дальнейший план действий на фронте. Новый украинский главком, 58-летний Александр Сырский, — кадровый и образованный военный. Он пользуется большой нелюбовью в ВСУ, однако не из-за русского происхождения: ему не могут простить провальных операций, равнодушного отношения к солдатам и заискивания перед начальством, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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