09 февраля 2024

Самолет врезался в автомобиль при посадке на трассу во Флориде. Видео

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У самолета отказали оба двигателя, сообщил пилот Фото:

Частный самолет, летевший из Университета штата Огайо, врезался в автомобиль во время попытки сесть на трассу во Флориде. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

«Самолет Bombardier Challenger 600 с пятью людьми на борту, летевший из штата Огайо в аэропорт Неаполя, врезался в автомобиль на шоссе во Флориде», — пишет издание. По сообщениям пилота, оба двигателя отказали, когда самолет готовился к посадке.

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Частный самолет, летевший из Университета штата Огайо, врезался в автомобиль во время попытки сесть на трассу во Флориде. Об этом сообщает британская газета Daily Mail. «Самолет Bombardier Challenger 600 с пятью людьми на борту, летевший из штата Огайо в аэропорт Неаполя, врезался в автомобиль на шоссе во Флориде», — пишет издание. По сообщениям пилота, оба двигателя отказали, когда самолет готовился к посадке. Полосы движения перекрыты минимум на сутки. На месте работают полиция и спасатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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