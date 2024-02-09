Самолет врезался в автомобиль при посадке на трассу во Флориде. Видео

10 февраля 2024 в 03:15 Размер текста - 17 +

У самолета отказали оба двигателя, сообщил пилот Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Частный самолет, летевший из Университета штата Огайо, врезался в автомобиль во время попытки сесть на трассу во Флориде. Об этом сообщает британская газета Daily Mail. «Самолет Bombardier Challenger 600 с пятью людьми на борту, летевший из штата Огайо в аэропорт Неаполя, врезался в автомобиль на шоссе во Флориде», — пишет издание. По сообщениям пилота, оба двигателя отказали, когда самолет готовился к посадке. Полосы движения перекрыты минимум на сутки. На месте работают полиция и спасатели.

Частный самолет, летевший из Университета штата Огайо, врезался в автомобиль во время попытки сесть на трассу во Флориде. Об этом сообщает британская газета Daily Mail. «Самолет Bombardier Challenger 600 с пятью людьми на борту, летевший из штата Огайо в аэропорт Неаполя, врезался в автомобиль на шоссе во Флориде», — пишет издание. По сообщениям пилота, оба двигателя отказали, когда самолет готовился к посадке. Полосы движения перекрыты минимум на сутки. На месте работают полиция и спасатели.