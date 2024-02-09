У самолета отказали оба двигателя, сообщил пилот
Частный самолет, летевший из Университета штата Огайо, врезался в автомобиль во время попытки сесть на трассу во Флориде. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
«Самолет Bombardier Challenger 600 с пятью людьми на борту, летевший из штата Огайо в аэропорт Неаполя, врезался в автомобиль на шоссе во Флориде», — пишет издание. По сообщениям пилота, оба двигателя отказали, когда самолет готовился к посадке.
Полосы движения перекрыты минимум на сутки. На месте работают полиция и спасатели.
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