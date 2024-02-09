09 февраля 2024

В МИД России высказались об урегулировании конфликта на Украине

Галузин: Киев лишил себя возможности политического урегулирования
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы, министерство иностранных дел рф, голубь, мид рф, сталинская высотка
У Украины нет воли к миру, заявил заместитель МИД РФ Фото:

Киевские власти сами себя лишили возможности политического урегулирования конфликта. У Украины и ее западных кураторов нет воли к миру, они грезят категориями войны, заявил заместитель МИД РФ Михаил Галузин.

«Что касается возможности политического урегулирования, то в Киеве давно лишили себя такой возможности, введя абсурдный самозапрет на переговоры с руководством России… Ни у Киева, ни у его западных кураторов нет политической воли к миру. Они по-прежнему мыслят категориями войны и тщетно мечтают одолеть Россию на поле боя», — сказал Галузин ТАСС.

Россия продолжает добиваться выполнения всех поставленных задач по демилитаризации и денацификации Киева. Также страна пытается «устранить исходящие с ее [Украины] территории угрозы» для себя и своих граждан, подытожил замминистра.

Катастрофическое положение дел на Украине исправит только согласие властей страны на мирные переговоры с Россией. Шаг за шагом Украина попросту разрушается, в том числе и демографически. Республика лишилась не только территорий, но и миллионов людей, которые сбежали из страны в Россию или ЕС, передает телеканал 360.

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Киевские власти сами себя лишили возможности политического урегулирования конфликта. У Украины и ее западных кураторов нет воли к миру, они грезят категориями войны, заявил заместитель МИД РФ Михаил Галузин. «Что касается возможности политического урегулирования, то в Киеве давно лишили себя такой возможности, введя абсурдный самозапрет на переговоры с руководством России… Ни у Киева, ни у его западных кураторов нет политической воли к миру. Они по-прежнему мыслят категориями войны и тщетно мечтают одолеть Россию на поле боя», — сказал Галузин ТАСС. Россия продолжает добиваться выполнения всех поставленных задач по демилитаризации и денацификации Киева. Также страна пытается «устранить исходящие с ее [Украины] территории угрозы» для себя и своих граждан, подытожил замминистра. Катастрофическое положение дел на Украине исправит только согласие властей страны на мирные переговоры с Россией. Шаг за шагом Украина попросту разрушается, в том числе и демографически. Республика лишилась не только территорий, но и миллионов людей, которые сбежали из страны в Россию или ЕС, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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