09 февраля 2024

Инцидент с провалившейся в колодец юной пермячкой дошел до главка СКР

Специалисты СКР выясняют обстоятельства падения девочки в колодец в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, снег, колодец, опасность, открытый люк
Из колодца ребенку помогли выбраться прохожие (архивное фото) Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкина затребовала доклад по делу о падении восьмилетней девочки в дренажный колодец, расположенный в Свердловском районе Перми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Александру Бастрыкину будет доложено о травмировании малолетней девочки в результате падения в колодец в Перми», — написано в telegram-канале СКР. В регионе по данному факту организована проверка.

Инцидент произошел в прикамской столице вечером 8 февраля. Упавшую в колодец девочку заметила проходящая мимо женщина. Вытащить ребенка ей помог незнакомый мужчина.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкина затребовала доклад по делу о падении восьмилетней девочки в дренажный колодец, расположенный в Свердловском районе Перми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Александру Бастрыкину будет доложено о травмировании малолетней девочки в результате падения в колодец в Перми», — написано в telegram-канале СКР. В регионе по данному факту организована проверка. Инцидент произошел в прикамской столице вечером 8 февраля. Упавшую в колодец девочку заметила проходящая мимо женщина. Вытащить ребенка ей помог незнакомый мужчина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...