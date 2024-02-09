Инцидент с провалившейся в колодец юной пермячкой дошел до главка СКР

Из колодца ребенку помогли выбраться прохожие (архивное фото)
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкина затребовала доклад по делу о падении восьмилетней девочки в дренажный колодец, расположенный в Свердловском районе Перми. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Александру Бастрыкину будет доложено о травмировании малолетней девочки в результате падения в колодец в Перми», — написано в telegram-канале СКР. В регионе по данному факту организована проверка.
Инцидент произошел в прикамской столице вечером 8 февраля. Упавшую в колодец девочку заметила проходящая мимо женщина. Вытащить ребенка ей помог незнакомый мужчина.
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