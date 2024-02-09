09 февраля 2024

Автобусам и грузовикам запретили движение по курганской трассе из-за непогоды

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Поездка по орловским местам. Екатеринбург, проезжая часть, грузовик, обочина, трасса, дорога, грузовой автомобиль, машина под снегом
Ограничения ввели из-за низовой метели и скользкой трассы Фото:

В Курганской области на дороге ввели запрет на движение пассажирских автобусов и большегрузов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом проинформировала пресс-служба УМВД России по региону.

«В Курганской области 10 февраля с 6:00 cотрудники Госавтоинспекции ввели временное ограничение для движения пассажирского транспорта, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных, крупногабаритных, опасных грузов на дороге общего пользования регионального значения», — написано в telegram-канале «Полиция Курганской области». Водителей предупредили, о снятии ограничений будет объявлено дополнительно.

Под ограничение попал участок трассы «Иртыш» Песчанотаволжанское — Шадринск — Миасское. Запрет на движение продолжает действовать на участке автодороги от Шумихи до Усть-Уйского и всех межмуниципальных направлениях.

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В Курганской области на дороге ввели запрет на движение пассажирских автобусов и большегрузов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом проинформировала пресс-служба УМВД России по региону. «В Курганской области 10 февраля с 6:00 cотрудники Госавтоинспекции ввели временное ограничение для движения пассажирского транспорта, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных, крупногабаритных, опасных грузов на дороге общего пользования регионального значения», — написано в telegram-канале «Полиция Курганской области». Водителей предупредили, о снятии ограничений будет объявлено дополнительно. Под ограничение попал участок трассы «Иртыш» Песчанотаволжанское — Шадринск — Миасское. Запрет на движение продолжает действовать на участке автодороги от Шумихи до Усть-Уйского и всех межмуниципальных направлениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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