Автобусам и грузовикам запретили движение по курганской трассе из-за непогоды

В Курганской области на дороге ввели запрет на движение пассажирских автобусов и большегрузов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом проинформировала пресс-служба УМВД России по региону.
«В Курганской области 10 февраля с 6:00 cотрудники Госавтоинспекции ввели временное ограничение для движения пассажирского транспорта, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных, крупногабаритных, опасных грузов на дороге общего пользования регионального значения», — написано в telegram-канале «Полиция Курганской области». Водителей предупредили, о снятии ограничений будет объявлено дополнительно.
Под ограничение попал участок трассы «Иртыш» Песчанотаволжанское — Шадринск — Миасское. Запрет на движение продолжает действовать на участке автодороги от Шумихи до Усть-Уйского и всех межмуниципальных направлениях.
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