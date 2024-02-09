Автобусам и грузовикам запретили движение по курганской трассе из-за непогоды

10 февраля 2024 в 08:08 Размер текста - 17 +

Ограничения ввели из-за низовой метели и скользкой трассы Фото: Илья Московец © URA.RU В Курганской области на дороге ввели запрет на движение пассажирских автобусов и большегрузов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом проинформировала пресс-служба УМВД России по региону. «В Курганской области 10 февраля с 6:00 cотрудники Госавтоинспекции ввели временное ограничение для движения пассажирского транспорта, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных, крупногабаритных, опасных грузов на дороге общего пользования регионального значения», — написано в telegram-канале «Полиция Курганской области». Водителей предупредили, о снятии ограничений будет объявлено дополнительно. Под ограничение попал участок трассы «Иртыш» Песчанотаволжанское — Шадринск — Миасское. Запрет на движение продолжает действовать на участке автодороги от Шумихи до Усть-Уйского и всех межмуниципальных направлениях.

В Курганской области на дороге ввели запрет на движение пассажирских автобусов и большегрузов из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом проинформировала пресс-служба УМВД России по региону. «В Курганской области 10 февраля с 6:00 cотрудники Госавтоинспекции ввели временное ограничение для движения пассажирского транспорта, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных, крупногабаритных, опасных грузов на дороге общего пользования регионального значения», — написано в telegram-канале «Полиция Курганской области». Водителей предупредили, о снятии ограничений будет объявлено дополнительно. Под ограничение попал участок трассы «Иртыш» Песчанотаволжанское — Шадринск — Миасское. Запрет на движение продолжает действовать на участке автодороги от Шумихи до Усть-Уйского и всех межмуниципальных направлениях.