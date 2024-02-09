Госавтоинспекция призывает челябинцев отказаться от поездок в Ашинский район. Видео

10 февраля 2024 в 09:43 Размер текста - 17 +

Сотрудники ДПС дежурят на участке круглосуточно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Водителей призывают отказаться от поездок в Ашинский район Челябинской области. Из-за непогоды движение на участке частично остановлено, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД. «1594 км трассы М-5 „Урал“ (Ашинский район — прим. URA.RU) движение на Челябинск стоит в две полосы из-за погодных условия. Движение на Уфу частично восстановлено», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. Водителей призывают отказаться от дальних поездок в сторону республики Башкортостан по трассе М-5. Движение транспорта на территории Ашинского района затруднено из-за непогоды. Сотрудники ДПС и дорожная техника работают на участке круглосуточно. Если поездку отложить нельзя, то возьмите с собой в дорогу теплые вещи, термос с горячим чаем, заправьте полный бак топлива. Движение транспорта по трассе М-5 «Урал» в Челябинской области ограничили из-за плохой видимости и снегопадов 9 февраля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», ограничение ввели с 1548 по 1779 км трассы (от Ашинского района до Миасского городского округа — прим URA.RU). Оно распространялось на автобусы, такси и крупногабаритный транспорт.

Водителей призывают отказаться от поездок в Ашинский район Челябинской области. Из-за непогоды движение на участке частично остановлено, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД. «1594 км трассы М-5 „Урал“ (Ашинский район — прим. URA.RU) движение на Челябинск стоит в две полосы из-за погодных условия. Движение на Уфу частично восстановлено», — говорится в видео, опубликованном в telegram-канале ведомства. Водителей призывают отказаться от дальних поездок в сторону республики Башкортостан по трассе М-5. Движение транспорта на территории Ашинского района затруднено из-за непогоды. Сотрудники ДПС и дорожная техника работают на участке круглосуточно. Если поездку отложить нельзя, то возьмите с собой в дорогу теплые вещи, термос с горячим чаем, заправьте полный бак топлива. Движение транспорта по трассе М-5 «Урал» в Челябинской области ограничили из-за плохой видимости и снегопадов 9 февраля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», ограничение ввели с 1548 по 1779 км трассы (от Ашинского района до Миасского городского округа — прим URA.RU). Оно распространялось на автобусы, такси и крупногабаритный транспорт.