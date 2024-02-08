На трассе М-5 в Челябинской области продлили ограничения

Причиной ограничений стали сильные снегопады, мокрый снег, плохая видимость и метели
На трассе М-5 в Челябинской области 9 февраля продлили ограничение движения из-за плохой видимости и снегопадов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«9 февраля до 15:00 вводится ограничение движения на участке км 1548 — км 1779 дороги М-5 „Урал“. Ограничения распространяются на автобусы, такси и крупногабаритный транспорт», — сообщили в Южноуральском Росавтодоре.
Ограничения ввели из-за мощного снегопада ночью 9 февраля. Позже их продлили до 12:00. Причиной также стал мокрый снег, плохая видимость, снежный накат и гололедные явления.
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