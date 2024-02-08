08 февраля 2024

На трассе М-5 в Челябинской области продлили ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия
Причиной ограничений стали сильные снегопады, мокрый снег, плохая видимость и метели Фото:

На трассе М-5 в Челябинской области 9 февраля продлили ограничение движения из-за плохой видимости и снегопадов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«9 февраля до 15:00 вводится ограничение движения на участке км 1548 — км 1779 дороги М-5 „Урал“. Ограничения распространяются на автобусы, такси и крупногабаритный транспорт», — сообщили в Южноуральском Росавтодоре.

Ограничения ввели из-за мощного снегопада ночью 9 февраля. Позже их продлили до 12:00. Причиной также стал мокрый снег, плохая видимость, снежный накат и гололедные явления.

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На трассе М-5 в Челябинской области 9 февраля продлили ограничение движения из-за плохой видимости и снегопадов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «9 февраля до 15:00 вводится ограничение движения на участке км 1548 — км 1779 дороги М-5 „Урал“. Ограничения распространяются на автобусы, такси и крупногабаритный транспорт», — сообщили в Южноуральском Росавтодоре. Ограничения ввели из-за мощного снегопада ночью 9 февраля. Позже их продлили до 12:00. Причиной также стал мокрый снег, плохая видимость, снежный накат и гололедные явления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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