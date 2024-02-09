09 февраля 2024

Подрядчики всю ночь убирали снег в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водозабор города Ивделя. Свердловская область, Ивдель, уборка снега, ночь, уборка города, вечер, ночная улица
За ночь из Челябинска было вывезено 19 тысяч кубометров снега Фото:

В Челябинске в ночь на субботу 10 февраля снег в городе убирали 291 единица техники и 205 рабочих. За ночную смену на полигон вывезено почти 19 тысяч кубометров снега, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Минувшей ночью работало 291 единица техники и 205 рабочих. На полигон вывезено за ночную смену почти 19 тысяч кубометров снега», — уточняет пресс-служба мэрии в своем telegram-канале.

Днем 10 февраля на уборке дорог Челябинска будет задействовано 300 единиц техники и 336 рабочих. Подрядчики уберут накаты, колейность, планируют расчистить тротуары, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта, а также вывезут снег.

В ночь на 7 февраля из Челябинска вывезли около 30 тысяч кубометров снега. По словам главы Челябинска Натальи Котовой, по дорогам в каждом районе города прошла техника. Работали более 300 единиц техники и 500 рабочих.

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В Челябинске в ночь на субботу 10 февраля снег в городе убирали 291 единица техники и 205 рабочих. За ночную смену на полигон вывезено почти 19 тысяч кубометров снега, сообщает пресс-служба городской администрации. «Минувшей ночью работало 291 единица техники и 205 рабочих. На полигон вывезено за ночную смену почти 19 тысяч кубометров снега», — уточняет пресс-служба мэрии в своем telegram-канале. Днем 10 февраля на уборке дорог Челябинска будет задействовано 300 единиц техники и 336 рабочих. Подрядчики уберут накаты, колейность, планируют расчистить тротуары, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта, а также вывезут снег. В ночь на 7 февраля из Челябинска вывезли около 30 тысяч кубометров снега. По словам главы Челябинска Натальи Котовой, по дорогам в каждом районе города прошла техника. Работали более 300 единиц техники и 500 рабочих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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