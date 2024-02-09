Подрядчики всю ночь убирали снег в Челябинске. Видео

10 февраля 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

За ночь из Челябинска было вывезено 19 тысяч кубометров снега Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске в ночь на субботу 10 февраля снег в городе убирали 291 единица техники и 205 рабочих. За ночную смену на полигон вывезено почти 19 тысяч кубометров снега, сообщает пресс-служба городской администрации. «Минувшей ночью работало 291 единица техники и 205 рабочих. На полигон вывезено за ночную смену почти 19 тысяч кубометров снега», — уточняет пресс-служба мэрии в своем telegram-канале. Днем 10 февраля на уборке дорог Челябинска будет задействовано 300 единиц техники и 336 рабочих. Подрядчики уберут накаты, колейность, планируют расчистить тротуары, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта, а также вывезут снег. В ночь на 7 февраля из Челябинска вывезли около 30 тысяч кубометров снега. По словам главы Челябинска Натальи Котовой, по дорогам в каждом районе города прошла техника. Работали более 300 единиц техники и 500 рабочих.

В Челябинске в ночь на субботу 10 февраля снег в городе убирали 291 единица техники и 205 рабочих. За ночную смену на полигон вывезено почти 19 тысяч кубометров снега, сообщает пресс-служба городской администрации. «Минувшей ночью работало 291 единица техники и 205 рабочих. На полигон вывезено за ночную смену почти 19 тысяч кубометров снега», — уточняет пресс-служба мэрии в своем telegram-канале. Днем 10 февраля на уборке дорог Челябинска будет задействовано 300 единиц техники и 336 рабочих. Подрядчики уберут накаты, колейность, планируют расчистить тротуары, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта, а также вывезут снег. В ночь на 7 февраля из Челябинска вывезли около 30 тысяч кубометров снега. По словам главы Челябинска Натальи Котовой, по дорогам в каждом районе города прошла техника. Работали более 300 единиц техники и 500 рабочих.