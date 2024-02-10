Постпред Небензя: спецслужбы преследуют российских дипломатов

10 февраля 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

Василий Небензя сообщил, что спецслужбы США оказывают психологическое давление на российских дипломатов Фото: Пресс-служба Соведа Федерации Американские спецслужбы преследуют российских дипломатов и пытаются завербовать их. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Местные спецслужбы зачастили с вербовочными подходами к нашим сотрудникам, да и просто преследуют их на улицах Нью-Йорка», — заявил Небензя в беседе с ТАСС. Он отметил, что США оказывают психологическое давление на российских дипломатов. По его словам, родственникам сотрудников дипломатического представительства РФ запретили приезжать в Нью-Йорк. Он подчеркнул, что американские власти незаконно изъяли дипломатическую собственность на Лонг-Айленде. Ранее российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что западные спецслужбы предпринимали попытки завербовать сотрудников дипломатического представительства России в Польше, однако у них ничего не получилось. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что Украина все чаще пытается вербовать россиян для диверсий, передает телеканал 360.

Американские спецслужбы преследуют российских дипломатов и пытаются завербовать их. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Местные спецслужбы зачастили с вербовочными подходами к нашим сотрудникам, да и просто преследуют их на улицах Нью-Йорка», — заявил Небензя в беседе с ТАСС. Он отметил, что США оказывают психологическое давление на российских дипломатов. По его словам, родственникам сотрудников дипломатического представительства РФ запретили приезжать в Нью-Йорк. Он подчеркнул, что американские власти незаконно изъяли дипломатическую собственность на Лонг-Айленде. Ранее российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что западные спецслужбы предпринимали попытки завербовать сотрудников дипломатического представительства России в Польше, однако у них ничего не получилось. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что Украина все чаще пытается вербовать россиян для диверсий, передает телеканал 360.