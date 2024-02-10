Постпред Небензя: спецслужбы преследуют российских дипломатов

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Небензя, Антониу Гутерриш. stock , Небензя Василий,  stock
Василий Небензя сообщил, что спецслужбы США оказывают психологическое давление на российских дипломатов Фото:

Американские спецслужбы преследуют российских дипломатов и пытаются завербовать их. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Местные спецслужбы зачастили с вербовочными подходами к нашим сотрудникам, да и просто преследуют их на улицах Нью-Йорка», — заявил Небензя в беседе с ТАСС. Он отметил, что США оказывают психологическое давление на российских дипломатов.

По его словам, родственникам сотрудников дипломатического представительства РФ запретили приезжать в Нью-Йорк. Он подчеркнул, что американские власти незаконно изъяли дипломатическую собственность на Лонг-Айленде.

Ранее российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что западные спецслужбы предпринимали попытки завербовать сотрудников дипломатического представительства России в Польше, однако у них ничего не получилось. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что Украина все чаще пытается вербовать россиян для диверсий, передает телеканал 360.

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Американские спецслужбы преследуют российских дипломатов и пытаются завербовать их. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Местные спецслужбы зачастили с вербовочными подходами к нашим сотрудникам, да и просто преследуют их на улицах Нью-Йорка», — заявил Небензя в беседе с ТАСС. Он отметил, что США оказывают психологическое давление на российских дипломатов. По его словам, родственникам сотрудников дипломатического представительства РФ запретили приезжать в Нью-Йорк. Он подчеркнул, что американские власти незаконно изъяли дипломатическую собственность на Лонг-Айленде. Ранее российский посол в Варшаве Сергей Андреев сообщил, что западные спецслужбы предпринимали попытки завербовать сотрудников дипломатического представительства России в Польше, однако у них ничего не получилось. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев сообщил, что Украина все чаще пытается вербовать россиян для диверсий, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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