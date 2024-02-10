Посол РФ: желание КНДР провести ядерные испытания — вина США

10 февраля 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

США провоцируют КНДР на ядерные испытания, считает посол РФ Александр Мацегора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия допускает, что Северная Корея может провести ядерные испытания. Об этом заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора, подчеркнув, что вина за это будет лежать на США. «Если американские провокации продолжатся, если они станут приобретать все более опасный характер, не исключаю, что руководство КНДР в интересах укрепления обороноспособности своего государства будет вынуждено принять решение о проведении ядерного испытания. Конечно, это нежелательный вариант развития событий. Но если это все же случится, ответственность целиком и полностью будет лежать на американцах и их союзниках», — поделился Мацегора с РИА Новости. В январе Центральное телеграфное агентство Кореи сообщало, что Пхеньян провел испытание подводной системы ядерного оружия. Делалось это, как отметили в агентстве, в знак протеста против совместных учений США, Японии и Южной Кореи. Также КНДР испытывала межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18». Позже глава КНДР Ким Чен Ын заявлял, что в 2024 году Северная Корея увеличит свой ядерный арсенал, создав беспилотные летательные аппараты.

Россия допускает, что Северная Корея может провести ядерные испытания. Об этом заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора, подчеркнув, что вина за это будет лежать на США. «Если американские провокации продолжатся, если они станут приобретать все более опасный характер, не исключаю, что руководство КНДР в интересах укрепления обороноспособности своего государства будет вынуждено принять решение о проведении ядерного испытания. Конечно, это нежелательный вариант развития событий. Но если это все же случится, ответственность целиком и полностью будет лежать на американцах и их союзниках», — поделился Мацегора с РИА Новости. В январе Центральное телеграфное агентство Кореи сообщало, что Пхеньян провел испытание подводной системы ядерного оружия. Делалось это, как отметили в агентстве, в знак протеста против совместных учений США, Японии и Южной Кореи. Также КНДР испытывала межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18». Позже глава КНДР Ким Чен Ын заявлял, что в 2024 году Северная Корея увеличит свой ядерный арсенал, создав беспилотные летательные аппараты.