Посол РФ: желание КНДР провести ядерные испытания — вина США

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США провоцируют КНДР на ядерные испытания, считает посол РФ Александр Мацегора Фото:

Россия допускает, что Северная Корея может провести ядерные испытания. Об этом заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора, подчеркнув, что вина за это будет лежать на США.

«Если американские провокации продолжатся, если они станут приобретать все более опасный характер, не исключаю, что руководство КНДР в интересах укрепления обороноспособности своего государства будет вынуждено принять решение о проведении ядерного испытания. Конечно, это нежелательный вариант развития событий. Но если это все же случится, ответственность целиком и полностью будет лежать на американцах и их союзниках», — поделился Мацегора с РИА Новости.

В январе Центральное телеграфное агентство Кореи сообщало, что Пхеньян провел испытание подводной системы ядерного оружия. Делалось это, как отметили в агентстве, в знак протеста против совместных учений США, Японии и Южной Кореи. Также КНДР испытывала межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18». Позже глава КНДР Ким Чен Ын заявлял, что в 2024 году Северная Корея увеличит свой ядерный арсенал, создав беспилотные летательные аппараты.

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Россия допускает, что Северная Корея может провести ядерные испытания. Об этом заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора, подчеркнув, что вина за это будет лежать на США. «Если американские провокации продолжатся, если они станут приобретать все более опасный характер, не исключаю, что руководство КНДР в интересах укрепления обороноспособности своего государства будет вынуждено принять решение о проведении ядерного испытания. Конечно, это нежелательный вариант развития событий. Но если это все же случится, ответственность целиком и полностью будет лежать на американцах и их союзниках», — поделился Мацегора с РИА Новости. В январе Центральное телеграфное агентство Кореи сообщало, что Пхеньян провел испытание подводной системы ядерного оружия. Делалось это, как отметили в агентстве, в знак протеста против совместных учений США, Японии и Южной Кореи. Также КНДР испытывала межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18». Позже глава КНДР Ким Чен Ын заявлял, что в 2024 году Северная Корея увеличит свой ядерный арсенал, создав беспилотные летательные аппараты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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