В Кремле высказались о вероятности переговоров с США после интервью Путина Карлсону

Песков: США не показывают готовности к переговорам с РФ
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков сообщил, что США не готовы к переговорам с РФ Фото:

США не демонстрируют желания к переговорам с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков спустя сутки после выхода интервью российского главы Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Кремль пока не фиксирует желания или политической воли у США к переговорам с Россией», — заявил Песков. Его слова передает ТАСС.

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Как Запад воспринял интервью Путина Карлсону

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главная цель интервью Путина журналисту Карлсону заключается в том, чтобы Запад услышал РФ. Больше чем за сутки беседа Путина и Карлсона собрала более 150 миллионов просмотров в соцсети X.

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США не демонстрируют желания к переговорам с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков спустя сутки после выхода интервью российского главы Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. «Кремль пока не фиксирует желания или политической воли у США к переговорам с Россией», — заявил Песков. Его слова передает ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главная цель интервью Путина журналисту Карлсону заключается в том, чтобы Запад услышал РФ. Больше чем за сутки беседа Путина и Карлсона собрала более 150 миллионов просмотров в соцсети X.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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