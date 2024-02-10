В Кремле высказались о вероятности переговоров с США после интервью Путина Карлсону

Дмитрий Песков сообщил, что США не готовы к переговорам с РФ
США не демонстрируют желания к переговорам с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков спустя сутки после выхода интервью российского главы Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Кремль пока не фиксирует желания или политической воли у США к переговорам с Россией», — заявил Песков. Его слова передает ТАСС.
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главная цель интервью Путина журналисту Карлсону заключается в том, чтобы Запад услышал РФ. Больше чем за сутки беседа Путина и Карлсона собрала более 150 миллионов просмотров в соцсети X.
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