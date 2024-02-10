В Кремле высказались о вероятности переговоров с США после интервью Путина Карлсону

Песков: США не показывают готовности к переговорам с РФ

10 февраля 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков сообщил, что США не готовы к переговорам с РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU США не демонстрируют желания к переговорам с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков спустя сутки после выхода интервью российского главы Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. «Кремль пока не фиксирует желания или политической воли у США к переговорам с Россией», — заявил Песков. Его слова передает ТАСС. Новость по теме Как Запад воспринял интервью Путина Карлсону Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главная цель интервью Путина журналисту Карлсону заключается в том, чтобы Запад услышал РФ. Больше чем за сутки беседа Путина и Карлсона собрала более 150 миллионов просмотров в соцсети X.

США не демонстрируют желания к переговорам с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков спустя сутки после выхода интервью российского главы Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. «Кремль пока не фиксирует желания или политической воли у США к переговорам с Россией», — заявил Песков. Его слова передает ТАСС. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главная цель интервью Путина журналисту Карлсону заключается в том, чтобы Запад услышал РФ. Больше чем за сутки беседа Путина и Карлсона собрала более 150 миллионов просмотров в соцсети X.