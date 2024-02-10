Песков сообщил о ежедневных атаках на сайт Кремля

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Хакеры регулярно пытаются взломать сайт Кремля, сообщил Дмитрий Песков Фото:

Сайт Кремля ежедневно подвергается десяткам кибератак. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сайт Кремля каждый день подвергается десяткам кибератак. Российские специалисты круглосуточно обеспечивают его защиту», — сказал Песков в интервью ТАСС.

Российские власти сообщали, что за последние годы усилились кибератаки на официальные ресурсы. Особенно активны хакеры в период выборов. Например, в Единый день голосования 10 сентября 2023 года хакеры пытались атаковать систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) более 20 тысяч раз.

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Сайт Кремля ежедневно подвергается десяткам кибератак. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сайт Кремля каждый день подвергается десяткам кибератак. Российские специалисты круглосуточно обеспечивают его защиту», — сказал Песков в интервью ТАСС. Российские власти сообщали, что за последние годы усилились кибератаки на официальные ресурсы. Особенно активны хакеры в период выборов. Например, в Единый день голосования 10 сентября 2023 года хакеры пытались атаковать систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) более 20 тысяч раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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