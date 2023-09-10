Хакеры пытались сорвать выборы в России больше 20 тысяч раз

10 сентября 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Система ДЭГ подверглась кибератакам уже более 20 тысяч раз, заявила Элла Памфилова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы-2023 Более 20 тысяч раз хакеры пытались атаковать систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. «Система ДЭГ подверглась кибератакам уже более 20 тысяч раз», — сказала Памфилова в ходе брифинга . Она добавила, что более трех миллионов избирателей в РФ уже проголосовали через ДЭГ. Единый день голосования проходит в России 10 сентября. Ранее Памфилова заявляла, что более 20 регионов будут использовать систему ДЭГ на выборах.

Более 20 тысяч раз хакеры пытались атаковать систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. «Система ДЭГ подверглась кибератакам уже более 20 тысяч раз», — сказала Памфилова в ходе брифинга. Она добавила, что более трех миллионов избирателей в РФ уже проголосовали через ДЭГ. Единый день голосования проходит в России 10 сентября. Ранее Памфилова заявляла, что более 20 регионов будут использовать систему ДЭГ на выборах.