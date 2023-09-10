Хакеры пытались сорвать выборы в России больше 20 тысяч раз

Система ДЭГ подверглась кибератакам уже более 20 тысяч раз, заявила Элла Памфилова
новость из сюжетаВыборы-2023
Более 20 тысяч раз хакеры пытались атаковать систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«Система ДЭГ подверглась кибератакам уже более 20 тысяч раз», — сказала Памфилова в ходе
Единый день голосования проходит в России 10 сентября. Ранее Памфилова заявляла, что более 20 регионов будут использовать систему ДЭГ на выборах.
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