Хакеры пытались сорвать выборы в России больше 20 тысяч раз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакер, IT (иллюстрации), интернет, аноним, хакеры, програмист, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, компьютерные сети, it-технологиии
Система ДЭГ подверглась кибератакам уже более 20 тысяч раз, заявила Элла Памфилова Фото:
новость из сюжета
Выборы-2023

Более 20 тысяч раз хакеры пытались атаковать систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Система ДЭГ подверглась кибератакам уже более 20 тысяч раз», — сказала Памфилова в ходе брифинга. Она добавила, что более трех миллионов избирателей в РФ уже проголосовали через ДЭГ.

Единый день голосования проходит в России 10 сентября. Ранее Памфилова заявляла, что более 20 регионов будут использовать систему ДЭГ на выборах.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более 20 тысяч раз хакеры пытались атаковать систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. «Система ДЭГ подверглась кибератакам уже более 20 тысяч раз», — сказала Памфилова в ходе брифинга. Она добавила, что более трех миллионов избирателей в РФ уже проголосовали через ДЭГ. Единый день голосования проходит в России 10 сентября. Ранее Памфилова заявляла, что более 20 регионов будут использовать систему ДЭГ на выборах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...