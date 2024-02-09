Происшествия В свердловском МВД назвали причину пожара в доме, где нашли тело ребенка Пожар в селе Ильинском, в котором погиб ребенок, мог начаться из-за спичек 10 февраля 2024 в 15:27 Размер текста - 17 + По одной из версий, пожар мог начаться из-за того, что мальчик играл со спичками Фото: Анна Майорова © URA.RU По одной из версий полиции, трехлетний мальчик, погибший в пожаре в селе Ильинском Свердловской области, игрался со спичками, в результате чего мог возникнуть огонь. Об этом сообщил пресс-секретарь Свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Трехлетний мальчик погиб, скорее всего, надышавшись угарным газом. Очаг возгорания оказался в детской комнате. По одной из отрабатываемых полицией версий, мальчик играл со спичками, в результате чего в жилище и мог вспыхнуть огонь, приведший к таким жутким последствиям», — сообщил полковник Горелых. Он уточнил, что в момент пожара в доме находилось четыре человека: два ребенка, дедушка и дядя. Мать детей находилась в больнице. Пожар в частном доме произошел утром 10 февраля. Трех человек из пожара вытащила бригада проезжавшего мимо мусоровоза. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти трехлетнего мальчика, его тело направленно на экспертизу. По одной из версий полиции, трехлетний мальчик, погибший в пожаре в селе Ильинском Свердловской области, игрался со спичками, в результате чего мог возникнуть огонь. Об этом сообщил пресс-секретарь Свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Трехлетний мальчик погиб, скорее всего, надышавшись угарным газом. Очаг возгорания оказался в детской комнате. По одной из отрабатываемых полицией версий, мальчик играл со спичками, в результате чего в жилище и мог вспыхнуть огонь, приведший к таким жутким последствиям», — сообщил полковник Горелых. Он уточнил, что в момент пожара в доме находилось четыре человека: два ребенка, дедушка и дядя. Мать детей находилась в больнице. Пожар в частном доме произошел утром 10 февраля. Трех человек из пожара вытащила бригада проезжавшего мимо мусоровоза. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти трехлетнего мальчика, его тело направленно на экспертизу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям