09 февраля 2024

В свердловском МВД назвали причину пожара в доме, где нашли тело ребенка

Пожар в селе Ильинском, в котором погиб ребенок, мог начаться из-за спичек
© Служба новостей «URA.RU»
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Инженер-изобретатель Александр Быков. Екатеринбург, спички, советские спички
По одной из версий, пожар мог начаться из-за того, что мальчик играл со спичками Фото:

По одной из версий полиции, трехлетний мальчик, погибший в пожаре в селе Ильинском Свердловской области, игрался со спичками, в результате чего мог возникнуть огонь. Об этом сообщил пресс-секретарь Свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Трехлетний мальчик погиб, скорее всего, надышавшись угарным газом. Очаг возгорания оказался в детской комнате. По одной из отрабатываемых полицией версий, мальчик играл со спичками, в результате чего в жилище и мог вспыхнуть огонь, приведший к таким жутким последствиям», — сообщил полковник Горелых.

Он уточнил, что в момент пожара в доме находилось четыре человека: два ребенка, дедушка и дядя. Мать детей находилась в больнице.

Пожар в частном доме произошел утром 10 февраля. Трех человек из пожара вытащила бригада проезжавшего мимо мусоровоза. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти трехлетнего мальчика, его тело направленно на экспертизу.

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По одной из версий полиции, трехлетний мальчик, погибший в пожаре в селе Ильинском Свердловской области, игрался со спичками, в результате чего мог возникнуть огонь. Об этом сообщил пресс-секретарь Свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Трехлетний мальчик погиб, скорее всего, надышавшись угарным газом. Очаг возгорания оказался в детской комнате. По одной из отрабатываемых полицией версий, мальчик играл со спичками, в результате чего в жилище и мог вспыхнуть огонь, приведший к таким жутким последствиям», — сообщил полковник Горелых. Он уточнил, что в момент пожара в доме находилось четыре человека: два ребенка, дедушка и дядя. Мать детей находилась в больнице. Пожар в частном доме произошел утром 10 февраля. Трех человек из пожара вытащила бригада проезжавшего мимо мусоровоза. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти трехлетнего мальчика, его тело направленно на экспертизу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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