В свердловском МВД назвали причину пожара в доме, где нашли тело ребенка

По одной из версий полиции, трехлетний мальчик, погибший в пожаре в селе Ильинском Свердловской области, игрался со спичками, в результате чего мог возникнуть огонь. Об этом сообщил пресс-секретарь Свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Трехлетний мальчик погиб, скорее всего, надышавшись угарным газом. Очаг возгорания оказался в детской комнате. По одной из отрабатываемых полицией версий, мальчик играл со спичками, в результате чего в жилище и мог вспыхнуть огонь, приведший к таким жутким последствиям», — сообщил полковник Горелых.
Он уточнил, что в момент пожара в доме находилось четыре человека: два ребенка, дедушка и дядя. Мать детей находилась в больнице.
Пожар в частном доме произошел утром 10 февраля. Трех человек из пожара вытащила бригада проезжавшего мимо мусоровоза. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за смерти трехлетнего мальчика, его тело направленно на экспертизу.
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