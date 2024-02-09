09 февраля 2024

На должность мэра Кургана претендуют десять человек

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Десять человек претендуют на пост главы Кургана Фото:

Десять человек заявились на конкурс по отбору кандидатур на пост главы Кургана. Об этом сообщили представители пресс-службы Курганской городской думы.

«Закончен прием документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города Кургана. В конкурсную комиссию поступили заявления для участия от десяти граждан. Первый этап конкурса состоится 20 февраля», — говорится в сообщении представителей гордумы.

Ранее временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева подала документы на конкурс по отбору кандидатов на пост мэра в последний день приема заявок 9 февраля. Публично подтверждали свое участие в конкурсе советник бывшего мэра Кургана Анатолия Ельчанинова Алексей Асташин и бывший руководитель Половинского района Курганской области Армэн Хачатурян.

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Десять человек заявились на конкурс по отбору кандидатур на пост главы Кургана. Об этом сообщили представители пресс-службы Курганской городской думы. «Закончен прием документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города Кургана. В конкурсную комиссию поступили заявления для участия от десяти граждан. Первый этап конкурса состоится 20 февраля», — говорится в сообщении представителей гордумы. Ранее временно исполняющая обязанности главы Кургана Анастасия Аргышева подала документы на конкурс по отбору кандидатов на пост мэра в последний день приема заявок 9 февраля. Публично подтверждали свое участие в конкурсе советник бывшего мэра Кургана Анатолия Ельчанинова Алексей Асташин и бывший руководитель Половинского района Курганской области Армэн Хачатурян.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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