Организатора незаконной акции в центре Екатеринбурга задержали

10 февраля 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

Ранее участников незаконного митинга доставили в УМВД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Организатора незаконной публичной акции у мемориала «Черный тюльпан» в Екатеринбурге днем 10 февраля, которую представили как акцию «жен мобилизованных», Альберта Якупова задержали. Об этом сообщил адвокат Ильдар Садыков. «Протокол на Альберта Якупова переписали, изменив часть 5 на часть 2 статьи 20.2 КоАП — то есть простое участие в публичном мероприятии на его организацию… Якупова оставляют на ночь в изоляторе, ему грозит до 10 суток ареста», — цитируют Садыкова «Вечерние Ведомости». В министерстве общественной безопасности региона URA.RU рассказали, что не получали уведомления об акции и, соответственно, не согласовывали ее. По данным агентства, силовики считают эту акцию провокацией. «Митинг женщин и семей участников СВО прошел без женщин и семей участников СВО», — обратил внимание источник в одном из ведомств. Как писало URA.RU, двух активисток «Молодежного „Яблока“» (именно эта неофициальная организация через свой telegram-канал заявляла, что это акция «жен мобилизованных») и трех других участников доставили в УМВД. После составления протоколов девушкам грозит административный штраф от 10 до 20 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Их отпустили. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Организатора незаконной публичной акции у мемориала «Черный тюльпан» в Екатеринбурге днем 10 февраля, которую представили как акцию «жен мобилизованных», Альберта Якупова задержали. Об этом сообщил адвокат Ильдар Садыков. «Протокол на Альберта Якупова переписали, изменив часть 5 на часть 2 статьи 20.2 КоАП — то есть простое участие в публичном мероприятии на его организацию… Якупова оставляют на ночь в изоляторе, ему грозит до 10 суток ареста», — цитируют Садыкова «Вечерние Ведомости». В министерстве общественной безопасности региона URA.RU рассказали, что не получали уведомления об акции и, соответственно, не согласовывали ее. По данным агентства, силовики считают эту акцию провокацией. «Митинг женщин и семей участников СВО прошел без женщин и семей участников СВО», — обратил внимание источник в одном из ведомств. Как писало URA.RU, двух активисток «Молодежного „Яблока“» (именно эта неофициальная организация через свой telegram-канал заявляла, что это акция «жен мобилизованных») и трех других участников доставили в УМВД. После составления протоколов девушкам грозит административный штраф от 10 до 20 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Их отпустили. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ получить не удалось.