Силовики предупредили жителей Екатеринбурга о новом виде мошенничества

10 февраля 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Рейд был организован после того, как лже-сотрудник ФСБ заставил 67-летнего преподавателя взять кредит Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге сотрудники полиции проводят рейд по информированию граждан о новом виде мошенничества после того, как лже-сотрудник ФСБ заставил 67-летнего педагога оформить кредит. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга. «В субботу и воскресенье [10 и 11 февраля] в Екатеринбурге в участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, представители различных подразделений УМВД города, отделов полиции и ГИБДД общаются с гражданами и информируют их о новом и самых распространенных способах обмана. А именно: как распознать злоумышленников и какие первоочередные меры необходимо предпринять, чтобы не стать их жертвами», — сообщили в ведомстве. Силовики объясняют жителям города, что сотрудники правоохранительных органов, силовых ведомств и работники банков никому не звонят с просьбой оформить займы или перевести деньги на «безопасные счета». Рейдом руководит начальник Управления МВД Екатеринбурга Максим Метелица. Ранее 67-летнему педагогу пришло сообщение от непосредственного начальника с просьбой оказать помощь лже-сотруднику ФСБ, ведь на нее якобы хотят оформить кредит иностранцы. Аферист заставил ее взять заем, а когда женщина усомнилась в порядочности звонившего, то с ней связался лже-силовик по видеосвязи и убедил ее. Фото предоставлено пресс-группой УМВД Екатеринбурга Фото предоставлено пресс-группой УМВД Екатеринбурга Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге сотрудники полиции проводят рейд по информированию граждан о новом виде мошенничества после того, как лже-сотрудник ФСБ заставил 67-летнего педагога оформить кредит. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга. «В субботу и воскресенье [10 и 11 февраля] в Екатеринбурге в участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, представители различных подразделений УМВД города, отделов полиции и ГИБДД общаются с гражданами и информируют их о новом и самых распространенных способах обмана. А именно: как распознать злоумышленников и какие первоочередные меры необходимо предпринять, чтобы не стать их жертвами», — сообщили в ведомстве. Силовики объясняют жителям города, что сотрудники правоохранительных органов, силовых ведомств и работники банков никому не звонят с просьбой оформить займы или перевести деньги на «безопасные счета». Рейдом руководит начальник Управления МВД Екатеринбурга Максим Метелица. Ранее 67-летнему педагогу пришло сообщение от непосредственного начальника с просьбой оказать помощь лже-сотруднику ФСБ, ведь на нее якобы хотят оформить кредит иностранцы. Аферист заставил ее взять заем, а когда женщина усомнилась в порядочности звонившего, то с ней связался лже-силовик по видеосвязи и убедил ее.