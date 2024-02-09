09 февраля 2024

Силовики предупредили жителей Екатеринбурга о новом виде мошенничества

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс конференция в ГИБДД. Курган, дтп, полиция, гибдд, дпс, гаи
Рейд был организован после того, как лже-сотрудник ФСБ заставил 67-летнего преподавателя взять кредит Фото:

В Екатеринбурге сотрудники полиции проводят рейд по информированию граждан о новом виде мошенничества после того, как лже-сотрудник ФСБ заставил 67-летнего педагога оформить кредит. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

«В субботу и воскресенье [10 и 11 февраля] в Екатеринбурге в участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, представители различных подразделений УМВД города, отделов полиции и ГИБДД общаются с гражданами и информируют их о новом и самых распространенных способах обмана. А именно: как распознать злоумышленников и какие первоочередные меры необходимо предпринять, чтобы не стать их жертвами», — сообщили в ведомстве.

Силовики объясняют жителям города, что сотрудники правоохранительных органов, силовых ведомств и работники банков никому не звонят с просьбой оформить займы или перевести деньги на «безопасные счета». Рейдом руководит начальник Управления МВД Екатеринбурга Максим Метелица.

Ранее 67-летнему педагогу пришло сообщение от непосредственного начальника с просьбой оказать помощь лже-сотруднику ФСБ, ведь на нее якобы хотят оформить кредит иностранцы. Аферист заставил ее взять заем, а когда женщина усомнилась в порядочности звонившего, то с ней связался лже-силовик по видеосвязи и убедил ее.

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В Екатеринбурге сотрудники полиции проводят рейд по информированию граждан о новом виде мошенничества после того, как лже-сотрудник ФСБ заставил 67-летнего педагога оформить кредит. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга. «В субботу и воскресенье [10 и 11 февраля] в Екатеринбурге в участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, представители различных подразделений УМВД города, отделов полиции и ГИБДД общаются с гражданами и информируют их о новом и самых распространенных способах обмана. А именно: как распознать злоумышленников и какие первоочередные меры необходимо предпринять, чтобы не стать их жертвами», — сообщили в ведомстве. Силовики объясняют жителям города, что сотрудники правоохранительных органов, силовых ведомств и работники банков никому не звонят с просьбой оформить займы или перевести деньги на «безопасные счета». Рейдом руководит начальник Управления МВД Екатеринбурга Максим Метелица. Ранее 67-летнему педагогу пришло сообщение от непосредственного начальника с просьбой оказать помощь лже-сотруднику ФСБ, ведь на нее якобы хотят оформить кредит иностранцы. Аферист заставил ее взять заем, а когда женщина усомнилась в порядочности звонившего, то с ней связался лже-силовик по видеосвязи и убедил ее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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