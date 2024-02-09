09 февраля 2024

Юная пермячка погибла в аварии на повороте в Полазну

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Пресс конференция в ГИБДД. Курган, дтп, полиция, гибдд, дпс, гаи
В Пермском крае в ДТП погибла девочка Фото:

В ДТП в Пермском крае 10 февраля погибла девочка. Авария произошла на повороте в Полазну. Информацию об этом подтвердили в УГИБДД МВД России по Пермскому краю.

«По предварительным данным водитель автомобиля Mercedes выехал на полосу встречного движения на дороге „Пермь-Березники-Полазна“, где столкнулся с Volkswagen. В результате ДТП 12-летняя пассажирка Volkswagen скончалась в машине скорой помощи», — передает perm.aif.ru со ссылкой на информацию от МВД.

По данным ведомства, водитель Volkswagen и пассажир Mercedes отправлены в больницу с травмами. По факту аварии проводится проверка.

Ранее в Перми возле остановки «Братская» иномарка врезалась в автомобиль скорой помощи. Судя по всему, иномарка врезалась в скорую, когда та затормозила у пешеходного перехода, сообщил URA.RU очевидец ДТП.

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В ДТП в Пермском крае 10 февраля погибла девочка. Авария произошла на повороте в Полазну. Информацию об этом подтвердили в УГИБДД МВД России по Пермскому краю. «По предварительным данным водитель автомобиля Mercedes выехал на полосу встречного движения на дороге „Пермь-Березники-Полазна“, где столкнулся с Volkswagen. В результате ДТП 12-летняя пассажирка Volkswagen скончалась в машине скорой помощи», — передает perm.aif.ru со ссылкой на информацию от МВД. По данным ведомства, водитель Volkswagen и пассажир Mercedes отправлены в больницу с травмами. По факту аварии проводится проверка. Ранее в Перми возле остановки «Братская» иномарка врезалась в автомобиль скорой помощи. Судя по всему, иномарка врезалась в скорую, когда та затормозила у пешеходного перехода, сообщил URA.RU очевидец ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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