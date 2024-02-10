Обломки Ми-8, потерпевшего крушение в Карелии, достали со дна озера

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в озере Карелии 4 февраля
Вертолет Ми-8, разбившийся неделю назад в Карелии, достали со дна озера. Об этом сообщает 112.
«Вертолет МИ-8, который разбился неделю назад в Карелии, подняли со дна Онежского озера», — передают авторы канала. Отмечается, что обломки воздушного средства уложили на сани и панируют доставить к берегу на следующий день. Вертолет удалось достать со дна спустя несколько неудачных попыток.
Вертолет Ми-8 потерпел крушение 4 февраля. Его пилотировали трое. Позднее обломки обнаружили в 11 километрах от берега на глубине 50 метров.
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