Обломки Ми-8, потерпевшего крушение в Карелии, достали со дна озера

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Отработка ликвидации ДТП при неблагоприятных погодных условиях. Екатеринбург, вертолет, ми-8, ми8, ми 8, десантирование, высадка с вертолета
Вертолет Ми-8 потерпел крушение в озере Карелии 4 февраля Фото:
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Вертолет Ми-8, разбившийся неделю назад в Карелии, достали со дна озера. Об этом сообщает 112.

«Вертолет МИ-8, который разбился неделю назад в Карелии, подняли со дна Онежского озера», — передают авторы канала. Отмечается, что обломки воздушного средства уложили на сани и панируют доставить к берегу на следующий день. Вертолет удалось достать со дна спустя несколько неудачных попыток.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение 4 февраля. Его пилотировали трое. Позднее обломки обнаружили в 11 километрах от берега на глубине 50 метров.

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Вертолет Ми-8, разбившийся неделю назад в Карелии, достали со дна озера. Об этом сообщает 112. «Вертолет МИ-8, который разбился неделю назад в Карелии, подняли со дна Онежского озера», — передают авторы канала. Отмечается, что обломки воздушного средства уложили на сани и панируют доставить к берегу на следующий день. Вертолет удалось достать со дна спустя несколько неудачных попыток. Вертолет Ми-8 потерпел крушение 4 февраля. Его пилотировали трое. Позднее обломки обнаружили в 11 километрах от берега на глубине 50 метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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