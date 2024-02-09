Губерниев подвел итоги первого дня в биатлоне Спартакиады в Челябинской области

10 февраля 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Губерниев отметил удачный старт молодежи Фото: Николай Бастриков © URA.RU Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев подвел итоги первого дня соревнований по биатлону в Златоусте Челябинской области, которые проходят в рамках всероссийской спартакиады 2024. «Олимпийский размах, удивительный праздник сделали в Златоусте. Мне нравится все! И люди счастливые на трибунах, и организация великолепная, и результаты под стать… Важно, чтобы стадион в Златоусте не был стадионом?однодневкой, нужно продолжать проводить здесь соревнования. Прекрасный город, замечательные люди, мы кайфуем», — привели мнение Губерниева в telegram-канале « Матч! Биатлон и лыжи». Комментатор отметил, что удачно выступили молодые биатлонисты, и поздравил с победой Анастасию Батманову, которой всего 23 года. В остальном, по мнению Губерниева, подиум привычный по своему составу, победителями и призерами становились те, от кого это ожидалось. Работая в первый день биатлонных гонок, Дмитрий Губерниев сравнил Всероссийскую спартакиаду в Златоусте Челябинской области с Олимпиадой в Сочи в 2014 году. Он заметил, что подготовка комментаторской позиции даже лучше, чем на Олимпиаде.

Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев подвел итоги первого дня соревнований по биатлону в Златоусте Челябинской области, которые проходят в рамках всероссийской спартакиады 2024. «Олимпийский размах, удивительный праздник сделали в Златоусте. Мне нравится все! И люди счастливые на трибунах, и организация великолепная, и результаты под стать… Важно, чтобы стадион в Златоусте не был стадионом?однодневкой, нужно продолжать проводить здесь соревнования. Прекрасный город, замечательные люди, мы кайфуем», — привели мнение Губерниева в telegram-канале «Матч! Биатлон и лыжи». Комментатор отметил, что удачно выступили молодые биатлонисты, и поздравил с победой Анастасию Батманову, которой всего 23 года. В остальном, по мнению Губерниева, подиум привычный по своему составу, победителями и призерами становились те, от кого это ожидалось. Работая в первый день биатлонных гонок, Дмитрий Губерниев сравнил Всероссийскую спартакиаду в Златоусте Челябинской области с Олимпиадой в Сочи в 2014 году. Он заметил, что подготовка комментаторской позиции даже лучше, чем на Олимпиаде.