09 февраля 2024

Губерниев подвел итоги первого дня в биатлоне Спартакиады в Челябинской области

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Дмитрий Губерниев. Встреча с фанатами. Тюмень. , губерниев дмитрий
Губерниев отметил удачный старт молодежи Фото:

Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев подвел итоги первого дня соревнований по биатлону в Златоусте Челябинской области, которые проходят в рамках всероссийской спартакиады 2024.

«Олимпийский размах, удивительный праздник сделали в Златоусте. Мне нравится все! И люди счастливые на трибунах, и организация великолепная, и результаты под стать… Важно, чтобы стадион в Златоусте не был стадионом?однодневкой, нужно продолжать проводить здесь соревнования. Прекрасный город, замечательные люди, мы кайфуем», — привели мнение Губерниева в telegram-канале «Матч! Биатлон и лыжи».

Комментатор отметил, что удачно выступили молодые биатлонисты, и поздравил с победой Анастасию Батманову, которой всего 23 года. В остальном, по мнению Губерниева, подиум привычный по своему составу, победителями и призерами становились те, от кого это ожидалось.

Работая в первый день биатлонных гонок, Дмитрий Губерниев сравнил Всероссийскую спартакиаду в Златоусте Челябинской области с Олимпиадой в Сочи в 2014 году. Он заметил, что подготовка комментаторской позиции даже лучше, чем на Олимпиаде.

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Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев подвел итоги первого дня соревнований по биатлону в Златоусте Челябинской области, которые проходят в рамках всероссийской спартакиады 2024. «Олимпийский размах, удивительный праздник сделали в Златоусте. Мне нравится все! И люди счастливые на трибунах, и организация великолепная, и результаты под стать… Важно, чтобы стадион в Златоусте не был стадионом?однодневкой, нужно продолжать проводить здесь соревнования. Прекрасный город, замечательные люди, мы кайфуем», — привели мнение Губерниева в telegram-канале «Матч! Биатлон и лыжи». Комментатор отметил, что удачно выступили молодые биатлонисты, и поздравил с победой Анастасию Батманову, которой всего 23 года. В остальном, по мнению Губерниева, подиум привычный по своему составу, победителями и призерами становились те, от кого это ожидалось. Работая в первый день биатлонных гонок, Дмитрий Губерниев сравнил Всероссийскую спартакиаду в Златоусте Челябинской области с Олимпиадой в Сочи в 2014 году. Он заметил, что подготовка комментаторской позиции даже лучше, чем на Олимпиаде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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