09 февраля 2024

Губерниев сравнил Всероссийскую спартакиаду в Златоусте с Олимпиадой в Сочи. Видео

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Дмитрий Губерниев и Наталья Ищенко на вечерней сессии Медиафорума ОНФ "Правда и справедливость". Калининград, губерниев дмитрий
В Златоусте круче, чем в Сочи, говорит Губерниев Фото:
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Спартакиада РФ в Челябинской области

Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сравнил Всероссийскую спартакиаду в Златоусте Челябинской области с Олимпиадой в Сочи в 2014 году. Подготовка комментаторской позиции даже лучше, чем на Олимпиаде, сказал Губерниев в опубликованном видео.

«Вот основное место [комментаторской позиции]. Здесь настоящий комментаторский дастархан. Это даже круче, чем в Сочи… комментировать [соревнования] с едой», — отметил Губерниев. Видео опубликовано в официальной группе администрации Златоуста в telegram-канале.

Сегодня Губерниев комментирует лыжную гонку и биатлон. В видео он показал комментаторскую позицию. В помещении на стене висит огромная фотография советского и российского спортсмена и спортивного комментатора Георгия Суркова. Также фото самого Губерниева. «Подготовка прекрасная», — добавил комментатор «Матч ТВ».

Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта пройдет в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Церемония открытия состоялась накануне в ледовой арене «Трактор». Первой из представленных дисциплин станет шорт-трек. Далее в программе спартакиады пройдут соревнования по биатлону, турнир по сноуборду, женский хоккей, конькобежный спорт и фигурное катание.

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Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сравнил Всероссийскую спартакиаду в Златоусте Челябинской области с Олимпиадой в Сочи в 2014 году. Подготовка комментаторской позиции даже лучше, чем на Олимпиаде, сказал Губерниев в опубликованном видео. «Вот основное место [комментаторской позиции]. Здесь настоящий комментаторский дастархан. Это даже круче, чем в Сочи… комментировать [соревнования] с едой», — отметил Губерниев. Видео опубликовано в официальной группе администрации Златоуста в telegram-канале. Сегодня Губерниев комментирует лыжную гонку и биатлон. В видео он показал комментаторскую позицию. В помещении на стене висит огромная фотография советского и российского спортсмена и спортивного комментатора Георгия Суркова. Также фото самого Губерниева. «Подготовка прекрасная», — добавил комментатор «Матч ТВ». Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта пройдет в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Церемония открытия состоялась накануне в ледовой арене «Трактор». Первой из представленных дисциплин станет шорт-трек. Далее в программе спартакиады пройдут соревнования по биатлону, турнир по сноуборду, женский хоккей, конькобежный спорт и фигурное катание.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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