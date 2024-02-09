Губерниев сравнил Всероссийскую спартакиаду в Златоусте с Олимпиадой в Сочи. Видео

10 февраля 2024 в 11:24 Размер текста - 17 +

В Златоусте круче, чем в Сочи, говорит Губерниев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спартакиада РФ в Челябинской области Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сравнил Всероссийскую спартакиаду в Златоусте Челябинской области с Олимпиадой в Сочи в 2014 году. Подготовка комментаторской позиции даже лучше, чем на Олимпиаде, сказал Губерниев в опубликованном видео. «Вот основное место [комментаторской позиции]. Здесь настоящий комментаторский дастархан. Это даже круче, чем в Сочи… комментировать [соревнования] с едой», — отметил Губерниев. Видео опубликовано в официальной группе администрации Златоуста в telegram-канале. Сегодня Губерниев комментирует лыжную гонку и биатлон. В видео он показал комментаторскую позицию. В помещении на стене висит огромная фотография советского и российского спортсмена и спортивного комментатора Георгия Суркова. Также фото самого Губерниева. «Подготовка прекрасная», — добавил комментатор «Матч ТВ». Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта пройдет в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Церемония открытия состоялась накануне в ледовой арене «Трактор». Первой из представленных дисциплин станет шорт-трек. Далее в программе спартакиады пройдут соревнования по биатлону, турнир по сноуборду, женский хоккей, конькобежный спорт и фигурное катание.

Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сравнил Всероссийскую спартакиаду в Златоусте Челябинской области с Олимпиадой в Сочи в 2014 году. Подготовка комментаторской позиции даже лучше, чем на Олимпиаде, сказал Губерниев в опубликованном видео. «Вот основное место [комментаторской позиции]. Здесь настоящий комментаторский дастархан. Это даже круче, чем в Сочи… комментировать [соревнования] с едой», — отметил Губерниев. Видео опубликовано в официальной группе администрации Златоуста в telegram-канале. Сегодня Губерниев комментирует лыжную гонку и биатлон. В видео он показал комментаторскую позицию. В помещении на стене висит огромная фотография советского и российского спортсмена и спортивного комментатора Георгия Суркова. Также фото самого Губерниева. «Подготовка прекрасная», — добавил комментатор «Матч ТВ». Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта пройдет в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Церемония открытия состоялась накануне в ледовой арене «Трактор». Первой из представленных дисциплин станет шорт-трек. Далее в программе спартакиады пройдут соревнования по биатлону, турнир по сноуборду, женский хоккей, конькобежный спорт и фигурное катание.