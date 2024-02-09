09 февраля 2024

В Салехарде школьники могут получить умную колонку за рисунок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, рисование, рисунок, карандаш
В Салехарде у детей формируют культуру безопасного поведения на дорогах через ресунки Фото:

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа организовал конкурс, в котором школьники 4-5 классов Салехарда могут выиграть умную колонку «Яндекс Станция Мини». Для этого дети должны нарисовать рисунок на тему «Безопасность на дороге глазами ребенка».

«Выиграть колонку можно поучаствовав в конкурсе рисунков. Его мы проводим для учеников 4-5 классов салехардских школ. Тема: „Безопасность на дороге глазами ребенка“. Помимо рисунка необходимо принести заполненные заявление на участие в конкурсе, согласие на обработку данных и информационную табличку», — написали представители департамента в telegram-канале.

Целью конкурса является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание и формирование культуры безопасного поведения на дорогах. По словам представителей департамента, творческие работы принимаются до 19 февраля по адресу улица Зои Космодемьянской 43, этаж 4, кабинет 402.

В пресс-службе окружной автоинспекции сообщали, что в Тарко-Сале ребенок на самокате попал под колеса Subaru на нерегулируемом пешеходном переходе. Еще один случай произошел в Ноябрьске. Там автомобиль сбил ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте.

Фото:

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Департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа организовал конкурс, в котором школьники 4-5 классов Салехарда могут выиграть умную колонку «Яндекс Станция Мини». Для этого дети должны нарисовать рисунок на тему «Безопасность на дороге глазами ребенка». «Выиграть колонку можно поучаствовав в конкурсе рисунков. Его мы проводим для учеников 4-5 классов салехардских школ. Тема: „Безопасность на дороге глазами ребенка“. Помимо рисунка необходимо принести заполненные заявление на участие в конкурсе, согласие на обработку данных и информационную табличку», — написали представители департамента в telegram-канале. Целью конкурса является профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, воспитание и формирование культуры безопасного поведения на дорогах. По словам представителей департамента, творческие работы принимаются до 19 февраля по адресу улица Зои Космодемьянской 43, этаж 4, кабинет 402. В пресс-службе окружной автоинспекции сообщали, что в Тарко-Сале ребенок на самокате попал под колеса Subaru на нерегулируемом пешеходном переходе. Еще один случай произошел в Ноябрьске. Там автомобиль сбил ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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