Свердловский ритейлер не будет продавать алкоголь в Кургане

В Кургане в новых магазинах торговой сети из Екатеринбурга не будут продавать алкогольные напитки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель свердловской компании-франчайзера.
«В магазинах торговой сети не будет продаваться табак и алкоголь. Есть варианты безалкогольных напитков, например, вино», — рассказал представитель ритейлера.
Ранее URA.RU писало, что свердловский ритейлер хочет захватить рынок Кургана. В планах торговой сети, открыть 13 магазинов. Первые две точки уже готовятся к открытию по улице Пролетарской и Гоголя. Магазины будут работать в формате «у дома». Представитель франчайзи отмечал, что в них разместят кафе. Всего у ритейлера работает более 245 магазинов по всей России, также открыт супермаркет в Дубае.
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