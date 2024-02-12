Экономика Бизнес Свердловский ритейлер не будет продавать алкоголь в Кургане 12 февраля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 + В новых магазинах Кургана не планируют продавать алкогольную продукцию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Курганские свободные кассы В Кургане в новых магазинах торговой сети из Екатеринбурга не будут продавать алкогольные напитки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель свердловской компании-франчайзера. «В магазинах торговой сети не будет продаваться табак и алкоголь. Есть варианты безалкогольных напитков, например, вино», — рассказал представитель ритейлера. Ранее URA.RU писало, что свердловский ритейлер хочет захватить рынок Кургана. В планах торговой сети, открыть 13 магазинов. Первые две точки уже готовятся к открытию по улице Пролетарской и Гоголя. Магазины будут работать в формате «у дома». Представитель франчайзи отмечал, что в них разместят кафе. Всего у ритейлера работает более 245 магазинов по всей России, также открыт супермаркет в Дубае. В Кургане в новых магазинах торговой сети из Екатеринбурга не будут продавать алкогольные напитки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал представитель свердловской компании-франчайзера. «В магазинах торговой сети не будет продаваться табак и алкоголь. Есть варианты безалкогольных напитков, например, вино», — рассказал представитель ритейлера. Ранее URA.RU писало, что свердловский ритейлер хочет захватить рынок Кургана. В планах торговой сети, открыть 13 магазинов. Первые две точки уже готовятся к открытию по улице Пролетарской и Гоголя. Магазины будут работать в формате «у дома». Представитель франчайзи отмечал, что в них разместят кафе. Всего у ритейлера работает более 245 магазинов по всей России, также открыт супермаркет в Дубае. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям