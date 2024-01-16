Свердловский ритейлер «Жизньмарт» откроет в Кургане два магазина с кафе

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Открытие музея-магазина ЖизньМарт. Екатеринбург, жизньмарт
В магазинах «Жизньмаркет» в Кургане будут работать кафе Фото:

В центре Кургана откроют два магазина торговой сети «Жизньмаркет» из Екатеринбурга. В них планируют разместить кафе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель франчайзи Дмитрий Михайлов.

«В Кургане уже начали строить первый магазин „Жизньмарт“ по улице Пролетарская 57. Планируем открыть его примерно в начале марта. Магазин будет большого формата с зоной кафе. Вторая торговая точка появится на Ленина, 42. Там начинаем проектные работы», — рассказал представитель.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане появился бывший конкурент сети «Красное&Белое». В городе начали активно открывать магазины «Бристоль». По данным 2GIS, работают уже торговые точки, еще несколько планируют запускать в ближайшее время.

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В центре Кургана откроют два магазина торговой сети «Жизньмаркет» из Екатеринбурга. В них планируют разместить кафе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель франчайзи Дмитрий Михайлов. «В Кургане уже начали строить первый магазин „Жизньмарт“ по улице Пролетарская 57. Планируем открыть его примерно в начале марта. Магазин будет большого формата с зоной кафе. Вторая торговая точка появится на Ленина, 42. Там начинаем проектные работы», — рассказал представитель. Ранее URA.RU писало, что в Кургане появился бывший конкурент сети «Красное&Белое». В городе начали активно открывать магазины «Бристоль». По данным 2GIS, работают уже торговые точки, еще несколько планируют запускать в ближайшее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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