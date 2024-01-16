Экономика Бизнес Свердловский ритейлер «Жизньмарт» откроет в Кургане два магазина с кафе 16 января 2024 в 08:45 Размер текста - 17 + В магазинах «Жизньмаркет» в Кургане будут работать кафе Фото: Размик Закарян © URA.RU В центре Кургана откроют два магазина торговой сети «Жизньмаркет» из Екатеринбурга. В них планируют разместить кафе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель франчайзи Дмитрий Михайлов. «В Кургане уже начали строить первый магазин „Жизньмарт“ по улице Пролетарская 57. Планируем открыть его примерно в начале марта. Магазин будет большого формата с зоной кафе. Вторая торговая точка появится на Ленина, 42. Там начинаем проектные работы», — рассказал представитель. Ранее URA.RU писало, что в Кургане появился бывший конкурент сети «Красное&Белое». В городе начали активно открывать магазины «Бристоль». По данным 2GIS, работают уже торговые точки, еще несколько планируют запускать в ближайшее время. В центре Кургана откроют два магазина торговой сети «Жизньмаркет» из Екатеринбурга. В них планируют разместить кафе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил представитель франчайзи Дмитрий Михайлов. «В Кургане уже начали строить первый магазин „Жизньмарт“ по улице Пролетарская 57. Планируем открыть его примерно в начале марта. Магазин будет большого формата с зоной кафе. Вторая торговая точка появится на Ленина, 42. Там начинаем проектные работы», — рассказал представитель. Ранее URA.RU писало, что в Кургане появился бывший конкурент сети «Красное&Белое». В городе начали активно открывать магазины «Бристоль». По данным 2GIS, работают уже торговые точки, еще несколько планируют запускать в ближайшее время. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям