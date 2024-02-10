На Эльбрусе группа альпинистов запросила помощь спасателей

11 февраля 2024 в 01:58 Размер текста - 17 +

МЧС: на Эльбрусе два альпиниста с обморожением запросили помощь спасателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Группа альпинистов из двух человек, находящаяся на горе Эльбрус, запросила помощь спасателей из-за обморожения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии. «В 22.20 по московскому времени в субботу поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте 5 тысяч метров зарегистрированная группа из двух человек попросила о помощи для спуска», — говорится в сообщении МЧС в официальном telegram-канале. По данным ведомства, у альпинистов обморожение конечностей. На место выдвинулись спасатели. UPD (00:06 по мск): альпинистов встретили и помогли спуститься до 3850 метров станция Гара-Баши. Они отказались от дальнейшей помощи, сообщили в ГУ МЧС.

Группа альпинистов из двух человек, находящаяся на горе Эльбрус, запросила помощь спасателей из-за обморожения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии. «В 22.20 по московскому времени в субботу поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте 5 тысяч метров зарегистрированная группа из двух человек попросила о помощи для спуска», — говорится в сообщении МЧС в официальном telegram-канале. По данным ведомства, у альпинистов обморожение конечностей. На место выдвинулись спасатели. UPD (00:06 по мск): альпинистов встретили и помогли спуститься до 3850 метров станция Гара-Баши. Они отказались от дальнейшей помощи, сообщили в ГУ МЧС.