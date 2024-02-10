В США оценили психическое состояние Байдена

Врач Макари: у Байдена признаки прогрессирующей деменции

11 февраля 2024 в 04:53 Размер текста - 17 +

У Джо Байдена быстро развиваются проблемы с памятью и замедленной речью Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден демонстрирует признаки возрастной деменции без надежды на лучшее. Об этом рассказал профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари. «Снижение когнитивных способностей [Байдена] происходит прямо на наших глазах», — говорит Макари в интервью телеканалу Fox News. По его словам, разница между тем, как Байден работает сейчас и тем, как работал пять лет назад, очень заметна. Врач отметил, что у Джо Байдена проблемы с памятью и замедленной речью развиваются быстро, вызывая беспокойство. Эксперт считает, что опасения избирателей по поводу здоровья президента, идущего на второй срок, имеют основания. По его словам, при такой динамике стабилизация вряд ли произойдет, так как это возрастная деменция. Ранее сообщалось, что американцы перед выборами все реже видят Джо Байдена на посту. Это происходит не только из-за его возраста, но и из-за недостаточно проработанного имиджа и отсутствия эмоциональной связи с избирателями, передает газета Wall Street Journal.

Президент США Джо Байден демонстрирует признаки возрастной деменции без надежды на лучшее. Об этом рассказал профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари. «Снижение когнитивных способностей [Байдена] происходит прямо на наших глазах», — говорит Макари в интервью телеканалу Fox News. По его словам, разница между тем, как Байден работает сейчас и тем, как работал пять лет назад, очень заметна. Врач отметил, что у Джо Байдена проблемы с памятью и замедленной речью развиваются быстро, вызывая беспокойство. Эксперт считает, что опасения избирателей по поводу здоровья президента, идущего на второй срок, имеют основания. По его словам, при такой динамике стабилизация вряд ли произойдет, так как это возрастная деменция. Ранее сообщалось, что американцы перед выборами все реже видят Джо Байдена на посту. Это происходит не только из-за его возраста, но и из-за недостаточно проработанного имиджа и отсутствия эмоциональной связи с избирателями, передает газета Wall Street Journal.