Трамп потребовал прекратить бесплатно помогать Украине

11 февраля 2024 в 08:13 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп призвал США не быть глупыми Фото: The White House США должны перестать безвозмездно раздавать деньги другим государствам. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп. Так он отреагировал на обсуждения в сенате проекта об ассигновании 95 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Трамп призвал перевести всю зарубежную поддержку в формат займов. «Отныне и впредь — ты слышишь меня, сенат? — никакие средства в форме иностранной помощи не должны предоставляться ни одной зарубежной стране иначе, как в виде займа — не безвозмездно», — написал Трамп в соцсети Truth Socia, его слова передает телеканал CNN . По его словам, заемные средства могут выдаваться на льготных условиях, без процентов и на неограниченный срок. Он отметил, что у США должна быть возможность потребовать возврата денег, если получившее их государство начнет проводить антиамериканскую политику или неожиданно станет богаче. Он призвал не быть США глупыми. Ранее Трамп раскритиковал законопроект сената США по Украине, передает «Национальная служба новостей». Конгрессмен и демократ Пат Райан заявил, что причина критики кроется в хороших взаимоотношениях Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

США должны перестать безвозмездно раздавать деньги другим государствам. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп. Так он отреагировал на обсуждения в сенате проекта об ассигновании 95 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Трамп призвал перевести всю зарубежную поддержку в формат займов. «Отныне и впредь — ты слышишь меня, сенат? — никакие средства в форме иностранной помощи не должны предоставляться ни одной зарубежной стране иначе, как в виде займа — не безвозмездно», — написал Трамп в соцсети Truth Socia, его слова передает телеканал CNN. По его словам, заемные средства могут выдаваться на льготных условиях, без процентов и на неограниченный срок. Он отметил, что у США должна быть возможность потребовать возврата денег, если получившее их государство начнет проводить антиамериканскую политику или неожиданно станет богаче. Он призвал не быть США глупыми. Ранее Трамп раскритиковал законопроект сената США по Украине, передает «Национальная служба новостей». Конгрессмен и демократ Пат Райан заявил, что причина критики кроется в хороших взаимоотношениях Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.