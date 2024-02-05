05 февраля 2024

В Конгрессе США раскритиковали Трампа за отказ помогать Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп, трамп дональд
Позиция Трампа по вопросу финансирования Киева критикуется демократами в Конгрессе США Фото:

Нежелание экс-президента США Дональда Трампа и партии республиканцев продолжать финансирование Украины подверглось критике со стороны конгрессмена и демократа Пата Райана. В эфире телеканал MSNBC он заявил, что причина этого кроется в хороших взаимоотношениях Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Украина успела стать такой провокационной для республиканцев темой. Причина — Дональд Трамп и сближение с Путиным», — так прокомментировал Райан в беседе с журналистами нежелание американского бизнесмена и его партии продолжать военную помощь Киеву.

Он добавил, что подобная ситуация не может не «радовать» российского лидера. Он призвал коллег в Конгрессе смотреть на вещи шире и помочь это сделать американскому народу.

США предоставили Украине последний пакет помощи в 2023 году. После этого о поставках не сообщалось. Причина в политических разногласиях в Конгрессе. Трамп призвал республиканцев не голосовать за помощь Киеву. Политик хочет отложить этот вопрос до своей потенциальной победы на президентских выборах, а уже затем принять пакет помощи, передает CNN.

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Нежелание экс-президента США Дональда Трампа и партии республиканцев продолжать финансирование Украины подверглось критике со стороны конгрессмена и демократа Пата Райана. В эфире телеканал MSNBC он заявил, что причина этого кроется в хороших взаимоотношениях Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. «Украина успела стать такой провокационной для республиканцев темой. Причина — Дональд Трамп и сближение с Путиным», — так прокомментировал Райан в беседе с журналистами нежелание американского бизнесмена и его партии продолжать военную помощь Киеву. Он добавил, что подобная ситуация не может не «радовать» российского лидера. Он призвал коллег в Конгрессе смотреть на вещи шире и помочь это сделать американскому народу. США предоставили Украине последний пакет помощи в 2023 году. После этого о поставках не сообщалось. Причина в политических разногласиях в Конгрессе. Трамп призвал республиканцев не голосовать за помощь Киеву. Политик хочет отложить этот вопрос до своей потенциальной победы на президентских выборах, а уже затем принять пакет помощи, передает CNN.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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