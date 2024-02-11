112: в Элисте произошел второй взрыв в доме подозреваемого

11 февраля 2024 в 09:01 Размер текста - 17 +

Работники Росгвардии проводили обыски Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В городе Элиста (Республика Калмыкия) сработало второе неустановленное взрывное устройство. Об этом сообщил telegram-канал «112». По информации канала, взрыв произошел в доме у 29-летнего Сергея Д. Его подозревают в подрыве офиса Центра медиации и образовательных услуг «Альтернатива». «Все произошло в частном доме на Родниковой улице. Пострадали трое сотрудников Росгвардии, их госпитализировали», — говорится в сообщении. По информации канала, работники спецслужбы устроили обыски у подозреваемого, который 10 февраля устроил взрыв в центре медиации и образовательных услуг. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД региона. Ответ ожидается. Мужчина 10 февраля забросил гранату в центр медиации и образовательных услуг. Поводом послужила ссора со специалистом центра. По предварительным данным, один человек погиб, еще двое пострадали. Помещение получило значительные повреждения.

В городе Элиста (Республика Калмыкия) сработало второе неустановленное взрывное устройство. Об этом сообщил telegram-канал «112». По информации канала, взрыв произошел в доме у 29-летнего Сергея Д. Его подозревают в подрыве офиса Центра медиации и образовательных услуг «Альтернатива». «Все произошло в частном доме на Родниковой улице. Пострадали трое сотрудников Росгвардии, их госпитализировали», — говорится в сообщении. По информации канала, работники спецслужбы устроили обыски у подозреваемого, который 10 февраля устроил взрыв в центре медиации и образовательных услуг. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД региона. Ответ ожидается. Мужчина 10 февраля забросил гранату в центр медиации и образовательных услуг. Поводом послужила ссора со специалистом центра. По предварительным данным, один человек погиб, еще двое пострадали. Помещение получило значительные повреждения.