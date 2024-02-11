112: в Элисте произошел второй взрыв в доме подозреваемого

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Прямое попадание в частный дом по улице Ватутина в Донецке, ДНР. Донецк, мчс, пожар, тушение, последствия, обстрел, пожарные
Работники Росгвардии проводили обыски Фото:

В городе Элиста (Республика Калмыкия) сработало второе неустановленное взрывное устройство. Об этом сообщил telegram-канал «112». По информации канала, взрыв произошел в доме у 29-летнего Сергея Д. Его подозревают в подрыве офиса Центра медиации и образовательных услуг «Альтернатива».

«Все произошло в частном доме на Родниковой улице. Пострадали трое сотрудников Росгвардии, их госпитализировали», — говорится в сообщении. По информации канала, работники спецслужбы устроили обыски у подозреваемого, который 10 февраля устроил взрыв в центре медиации и образовательных услуг.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД региона. Ответ ожидается.

Мужчина 10 февраля забросил гранату в центр медиации и образовательных услуг. Поводом послужила ссора со специалистом центра. По предварительным данным, один человек погиб, еще двое пострадали. Помещение получило значительные повреждения.

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В городе Элиста (Республика Калмыкия) сработало второе неустановленное взрывное устройство. Об этом сообщил telegram-канал «112». По информации канала, взрыв произошел в доме у 29-летнего Сергея Д. Его подозревают в подрыве офиса Центра медиации и образовательных услуг «Альтернатива». «Все произошло в частном доме на Родниковой улице. Пострадали трое сотрудников Росгвардии, их госпитализировали», — говорится в сообщении. По информации канала, работники спецслужбы устроили обыски у подозреваемого, который 10 февраля устроил взрыв в центре медиации и образовательных услуг. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД региона. Ответ ожидается. Мужчина 10 февраля забросил гранату в центр медиации и образовательных услуг. Поводом послужила ссора со специалистом центра. По предварительным данным, один человек погиб, еще двое пострадали. Помещение получило значительные повреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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