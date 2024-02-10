10 февраля 2024

СК опубликовал кадры с места взрыва в Элисте. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения. ДНР, руины, днр, разрушения, последствия взрыва, волноваха
Во время взрыва один человек погиб, двое находятся в реанимации Фото:

Следственный комитет РФ опубликовал кадры с места взрыва в центре психологической помощи в городе Элиста. Видео с места пришествия размещены ведомством.

«На месте работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления СК России по Республике Калмыкия», — рассказывается о работе следователей в telegram-канале ведомства. На кадрах видно, как следователи фиксируют разрушения, фотографируют важные для следствия детали. Можно заметить, что помещение получило значительные повреждения.

Вечером 10 февраля неизвестный мужчина взорвал гранату в центр медиации и образовательных услуг в городе Элиста Республики Калмыкия. Поводом послужила ссора со специалистом центра. По сообщениям следствия, от взрыва мужчина погиб, еще двое пострадавших находятся в реанимации, угрозы жизни нет.

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Следственный комитет РФ опубликовал кадры с места взрыва в центре психологической помощи в городе Элиста. Видео с места пришествия размещены ведомством. «На месте работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления СК России по Республике Калмыкия», — рассказывается о работе следователей в telegram-канале ведомства. На кадрах видно, как следователи фиксируют разрушения, фотографируют важные для следствия детали. Можно заметить, что помещение получило значительные повреждения. Вечером 10 февраля неизвестный мужчина взорвал гранату в центр медиации и образовательных услуг в городе Элиста Республики Калмыкия. Поводом послужила ссора со специалистом центра. По сообщениям следствия, от взрыва мужчина погиб, еще двое пострадавших находятся в реанимации, угрозы жизни нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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