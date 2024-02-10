СК опубликовал кадры с места взрыва в Элисте. Видео

11 февраля 2024 в 05:45 Размер текста - 17 +

Во время взрыва один человек погиб, двое находятся в реанимации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Следственный комитет РФ опубликовал кадры с места взрыва в центре психологической помощи в городе Элиста. Видео с места пришествия размещены ведомством. «На месте работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления СК России по Республике Калмыкия», — рассказывается о работе следователей в telegram-канале ведомства. На кадрах видно, как следователи фиксируют разрушения, фотографируют важные для следствия детали. Можно заметить, что помещение получило значительные повреждения. Вечером 10 февраля неизвестный мужчина взорвал гранату в центр медиации и образовательных услуг в городе Элиста Республики Калмыкия. Поводом послужила ссора со специалистом центра. По сообщениям следствия, от взрыва мужчина погиб, еще двое пострадавших находятся в реанимации, угрозы жизни нет.

Следственный комитет РФ опубликовал кадры с места взрыва в центре психологической помощи в городе Элиста. Видео с места пришествия размещены ведомством. «На месте работают следователи и следователи-криминалисты следственного управления СК России по Республике Калмыкия», — рассказывается о работе следователей в telegram-канале ведомства. На кадрах видно, как следователи фиксируют разрушения, фотографируют важные для следствия детали. Можно заметить, что помещение получило значительные повреждения. Вечером 10 февраля неизвестный мужчина взорвал гранату в центр медиации и образовательных услуг в городе Элиста Республики Калмыкия. Поводом послужила ссора со специалистом центра. По сообщениям следствия, от взрыва мужчина погиб, еще двое пострадавших находятся в реанимации, угрозы жизни нет.