Тюменец придумал новую технологию для защиты от вражеских FPV-дронов. Видео

11 февраля 2024 в 10:12 Размер текста - 17 +

Тюменец с позывным «Добрый» придумал новую технологию для защиты от вражеских FPV-дронов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменец, не имеющий технического образования, придумал и применил новую технологию для защиты от вражеских FPV-дронов (оснащенных камерой и передающих видео в реальном времени). С помощью этой идеи российские военные могут увидеть «глазами противника», чтобы узнать, где летит коптер и куда он целится. «Когда сам летал на FPV, в один момент закончились „птички“ от бурной работы. Я начал сигнал ловить с коптеров противника, уже хорошо изучил карту и начал передавать в эфир [информацию] о том, где летит, куда целится. <…> У меня эконмическое образование», — рассказал тюменец об этой технологии telegram-каналу «Ты там был». Позывной у 35-летнего парня «Добрый». Он рассказал, что заслуга такого нововведения не только на нем, но он «приложил руку» к его созданию. Сейчас «Добрый» обучил пользоваться новой технологией и других бойцов, теперь через нее идет постоянное наблюдение. Жители Тюменской области, участвующие в специальной военной операции (СВО), нуждаются в дронах, средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и автомобилях. Чтобы жители города могли помочь землякам, проводится благотворительная акция «100 миллионов для Победы».

Тюменец, не имеющий технического образования, придумал и применил новую технологию для защиты от вражеских FPV-дронов (оснащенных камерой и передающих видео в реальном времени). С помощью этой идеи российские военные могут увидеть «глазами противника», чтобы узнать, где летит коптер и куда он целится. «Когда сам летал на FPV, в один момент закончились „птички“ от бурной работы. Я начал сигнал ловить с коптеров противника, уже хорошо изучил карту и начал передавать в эфир [информацию] о том, где летит, куда целится. <…> У меня эконмическое образование», — рассказал тюменец об этой технологии telegram-каналу «Ты там был». Позывной у 35-летнего парня «Добрый». Он рассказал, что заслуга такого нововведения не только на нем, но он «приложил руку» к его созданию. Сейчас «Добрый» обучил пользоваться новой технологией и других бойцов, теперь через нее идет постоянное наблюдение. Жители Тюменской области, участвующие в специальной военной операции (СВО), нуждаются в дронах, средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и автомобилях. Чтобы жители города могли помочь землякам, проводится благотворительная акция «100 миллионов для Победы».