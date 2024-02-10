10 февраля 2024
09 февраля 2024

Тюменец придумал новую технологию для защиты от вражеских FPV-дронов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Тюменец с позывным «Добрый» придумал новую технологию для защиты от вражеских FPV-дронов Фото:

Тюменец, не имеющий технического образования, придумал и применил новую технологию для защиты от вражеских FPV-дронов (оснащенных камерой и передающих видео в реальном времени). С помощью этой идеи российские военные могут увидеть «глазами противника», чтобы узнать, где летит коптер и куда он целится.

«Когда сам летал на FPV, в один момент закончились „птички“ от бурной работы. Я начал сигнал ловить с коптеров противника, уже хорошо изучил карту и начал передавать в эфир [информацию] о том, где летит, куда целится. <…> У меня эконмическое образование», — рассказал тюменец об этой технологии telegram-каналу «Ты там был».

Позывной у 35-летнего парня «Добрый». Он рассказал, что заслуга такого нововведения не только на нем, но он «приложил руку» к его созданию. Сейчас «Добрый» обучил пользоваться новой технологией и других бойцов, теперь через нее идет постоянное наблюдение.

Жители Тюменской области, участвующие в специальной военной операции (СВО), нуждаются в дронах, средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и автомобилях. Чтобы жители города могли помочь землякам, проводится благотворительная акция «100 миллионов для Победы».

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Тюменец, не имеющий технического образования, придумал и применил новую технологию для защиты от вражеских FPV-дронов (оснащенных камерой и передающих видео в реальном времени). С помощью этой идеи российские военные могут увидеть «глазами противника», чтобы узнать, где летит коптер и куда он целится. «Когда сам летал на FPV, в один момент закончились „птички“ от бурной работы. Я начал сигнал ловить с коптеров противника, уже хорошо изучил карту и начал передавать в эфир [информацию] о том, где летит, куда целится. <…> У меня эконмическое образование», — рассказал тюменец об этой технологии telegram-каналу «Ты там был». Позывной у 35-летнего парня «Добрый». Он рассказал, что заслуга такого нововведения не только на нем, но он «приложил руку» к его созданию. Сейчас «Добрый» обучил пользоваться новой технологией и других бойцов, теперь через нее идет постоянное наблюдение. Жители Тюменской области, участвующие в специальной военной операции (СВО), нуждаются в дронах, средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и автомобилях. Чтобы жители города могли помочь землякам, проводится благотворительная акция «100 миллионов для Победы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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