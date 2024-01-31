Тюменские участники СВО нуждаются в дронах и автомобилях

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Тюменской области, участвующие в специальной военной операции (СВО), нуждаются в дронах, средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и автомобилях. Об этом со ссылкой на слова главы региона Александра Моора сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.

«В начале специальной военной операции чаще всего бойцам требовалось дополнительное обмундирование, средства для бытового обустройства — печи, свечи, инструменты. Сейчас запрос — на дроны, средства радиоэлектронной борьбы, спецоборудования для саперов, автомобили», — сообщает инфоцентр со ссылкой на губернатора Тюменской области Александра Моора.

Там добавили, что тюменцы также могут помочь землякам, находящимся в зоне проведения СВО. Для этого в Тюменской области проводится благотворительная акция «100 миллионов для Победы».

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. В ней принимают участие именные спецподразделения Минобороны из Тюменской области: «Тобол», «Сибирь», «Тайга» и «Иртыш». Также в зоне СВО проходят службу мобилизованные жители региона.