Тюменские участники СВО нуждаются в дронах и автомобилях

Жители Тюменской области, участвующие в специальной военной операции (СВО), нуждаются в дронах, средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и автомобилях. Об этом со ссылкой на слова главы региона Александра Моора сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.
«В начале специальной военной операции чаще всего бойцам требовалось дополнительное обмундирование, средства для бытового обустройства — печи, свечи, инструменты. Сейчас запрос — на дроны, средства радиоэлектронной борьбы, спецоборудования для саперов, автомобили», — сообщает инфоцентр со ссылкой на губернатора Тюменской области Александра Моора.
Там добавили, что тюменцы также могут помочь землякам, находящимся в зоне проведения СВО. Для этого в Тюменской области проводится благотворительная акция «100 миллионов для Победы».
Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. В ней принимают участие именные спецподразделения Минобороны из Тюменской области: «Тобол», «Сибирь», «Тайга» и «Иртыш». Также в зоне СВО проходят службу мобилизованные жители региона.
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