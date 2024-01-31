Тюменские участники СВО нуждаются в дронах и автомобилях

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года Фото:
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Жители Тюменской области, участвующие в специальной военной операции (СВО), нуждаются в дронах, средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и автомобилях. Об этом со ссылкой на слова главы региона Александра Моора сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.

«В начале специальной военной операции чаще всего бойцам требовалось дополнительное обмундирование, средства для бытового обустройства — печи, свечи, инструменты. Сейчас запрос — на дроны, средства радиоэлектронной борьбы, спецоборудования для саперов, автомобили», — сообщает инфоцентр со ссылкой на губернатора Тюменской области Александра Моора.

Там добавили, что тюменцы также могут помочь землякам, находящимся в зоне проведения СВО. Для этого в Тюменской области проводится благотворительная акция «100 миллионов для Победы».

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. В ней принимают участие именные спецподразделения Минобороны из Тюменской области: «Тобол», «Сибирь», «Тайга» и «Иртыш». Также в зоне СВО проходят службу мобилизованные жители региона.

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Жители Тюменской области, участвующие в специальной военной операции (СВО), нуждаются в дронах, средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и автомобилях. Об этом со ссылкой на слова главы региона Александра Моора сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «В начале специальной военной операции чаще всего бойцам требовалось дополнительное обмундирование, средства для бытового обустройства — печи, свечи, инструменты. Сейчас запрос — на дроны, средства радиоэлектронной борьбы, спецоборудования для саперов, автомобили», — сообщает инфоцентр со ссылкой на губернатора Тюменской области Александра Моора. Там добавили, что тюменцы также могут помочь землякам, находящимся в зоне проведения СВО. Для этого в Тюменской области проводится благотворительная акция «100 миллионов для Победы». Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. В ней принимают участие именные спецподразделения Минобороны из Тюменской области: «Тобол», «Сибирь», «Тайга» и «Иртыш». Также в зоне СВО проходят службу мобилизованные жители региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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